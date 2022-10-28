Miçotakis yine Türkiye'yi diline doladı: Küstah sözler: Aramızda tek bir fark var...

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz'un arabuluculuk önerdiği Atina ve Ankara arasındaki gerilim sürerken, Yunan Başbakanı Miçotakis Fransız dergisi Le Point'e verdiği röportajda yine Türkiye'yi diline doladı. Gazeteci Alexia Kefalas'ın sorularını cevaplayan Miçotakis, "Bizim açımızdan Türkiye ile tek bir fark var" dedi.

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Yunanistan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ağırladı. Almanya Şansölyesi, Çarşamba günü indiği Atina'da, dün sabah Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le görüştü. Önce tarihi Akropolis'i gezen ikili, saat 11.00'de Maximos Sarayı'na döndü ve bir saati aşkın süre devam eden görüşme başladı. Sona erdiğinde ise Miçotakis ve Scholz, basın mensuplarının karşısına çıkarak ortak basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis, beklendiği gibi Türkiye ile yaşanan gerilime atıfta bulundu ve şöyle dedi:

Avrupa'da başka gerilim kaynaklarına yer yok. Herkes biliyor, Yunan adaları kimseyi tehdit etmiyor. Uluslararası sözleşmeler keyfi yorumlarla, tarih hayallerle veya coğrafya düzmece haritalarla değişmez.

Alman Şansölyesi Scholz da, Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin iyi olmasının, yalnızca iki ülke için değil, aynı zamanda tüm Avrupa ve Atlantik ötesi ilişkiler için hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Atina Scholz ziyaretinden memnun"

Görüşme beklendiği gibi Yunan basınında geniş yer buldu. CNN Greece, Atina'nın Olaf Scholz ziyaretinden memnuniyet duyduğunu yazarken, Ankara'da ise "tedirginlik" olduğunu ileri sürdü. Haberde, Almanya'nın, Ankara'nın Yunanistan'a yönelik tehditlerinin artması nedeniyle Yunanistan ve Türkiye arasındaki eşit mesafe "çizgisini" terk ettiği ileri sürüldü. "Yunan Başbakan'ın, Almanya Şansölyesi'ni Türkiye'nin saldırgan söylemi ve kışkırtıcı davranışı hakkında bilgilendirdiği" yazılan haberde Türk-Libya mutabakatının "Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığı" ileri sürüldü. Miçotakis, "Sahte haritalarla tarih değişmez" dedi.

Provokasyon kokan haberleriyle hatırlanan To Vima gazetesi, Olaf Scholz'un "bir NATO ortağının egemenliğini sorgulamanın kabul edilemez" sözlerini öne çıkardı ve "Miçotakis'in Yunan adalarının kimse için tehdit oluşturmadığını" ileri sürdüğü sözlere yer verdi. To Vima ayrıca, Türk basınından manşetleri de sayfalarına taşıdı.

"Türkiye rahatsız"

Ta Nea gazetesi ise, "Türkiye'nin Yunan hükümetinin başarısından derinden rahatsız olduğunu" ileri sürdü. Haberde, "Almanya gibi geleneksel olarak Türkiye ile dostane, hatta stratejik ilişkiler sürdüren ülkeler bile artık kendilerini açıkça Yunanistan lehine konumlandırıyor" denildi.

"İki NATO ülkesi arasında silahlı çatışma düşünülemez"

Öte yandan Yunan Başbakan, Le Point'e verdiği röportajda çok daha yumuşak bir söylem kullandı. İsrail'in Lübnan ile yaptığı anlaşma örneğini veren Miçotakis, "Birbirini tanımayan iki ülke olan Lübnan ve İsrail, aralarındaki farklılıkları çözmeyi başarırsa, Türkiye ile aynı şeyi yapmamamız için hiçbir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı. Yunan Başbakan'ın "İki NATO üyesi arasında silahlı bir çatışma düşünülemez" sözlerinin başlığa taşındığı röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri soruldu.

"Tehdit ciddiye alınmalıdır"

Gazeteci Alexia Kefalas'ın "bu cümleyi bir işgal tehdidi olarak ciddiye alıp almadığı" sorusuna Miçotakis, "Bir ülkenin toprak egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit, özellikle mevcut uluslararası koşullar altında ciddiye alınmalıdır" dedi ve ve ekledi:

"Türkiye ile tek bir fark var"

Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez kendi kıtasında bir savaşla karşı karşıyadır. Ülkem için, ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl çözümünün tek yolu olarak uluslararası hukuku, sınırların dokunulmazlığını ve diyalog ilkesini korumak gerekir. Bizim açımızdan Türkiye ile tek bir fark var: Deniz sınırlarının çizilmesi, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB). Bizim için mevcut olan bu anlaşmazlığı çözmek için tek bir çözüm yolu var ve bu yol uluslararası hukuktan başkası değil.

"Tehlikeleri hafife almamalıyız"

Alexia Kefalas'ın, "Türkiye'nin Yunanistan'a Rusya'nın Ukrayna'ya davrandığı gibi davranmasından mı korkuyorsunuz" sorusuna ise Miçotakis, "İki NATO üyesi arasında silahlı bir çatışma prensipte düşünülemez. Ancak, mevcut durumun doğasında var olan tehlikeleri hafife almamalıyız. Türkiye ile mümkün olan en iyi işbirliğini yapmak istiyoruz. Ancak bu noktada tek görevim ülkemin güvenliğini gerekli her şekilde savunmaktır" yanıtını verdi.

"Ankara aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu bilmeli"

Kefalas, Yunan Başbakan'a Fransa'dan alınan 24 Rafale ile 3 fırkateyn ve ABD'den alınan F-35'leri hatırlattığında Miçotakis şöyle dedi:

Yunanistan'ın savunmasını sağlama hakkını kimse inkar edemez. Son yıllardaki ekonomik kriz, silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yatırım yapmamıza izin vermemişti. Artık mali durumumuz iyileştiğine göre, bir modernizasyon programı ile ilerlemek normal, ancak her zaman savunma mantığı içinde.

"Türkiye'nin kendini tehdit altında hissettiğini" hatırlatan Alexia Kefalas'a yanıt veren Yunan Başbakan, aslında durumun tam tersi olduğunu savundu. "Tekrar ediyorum, komşumuzla olabilecek en iyi ilişkileri dört gözle bekliyoruz" diyen Miçotakis küstah çıkışıyla çizmek istediği barışçıl görüntünün aslında bir maskeden ibaret olduğunu gözler önüne serdi:

Ancak Ankara, geçmemesi gereken aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu bilmelidir.