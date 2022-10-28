Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! İmzayı attı! İşte ilk sözleri...

Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi. Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile 2024 yılına dek anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Güneş, sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesislerine geldi. Beşiktaş, 1,5 sezonluk anlaşmaya vardığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. İşte tüm detaylar...

Abone ol

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik direktör için Nevzat Demir Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi:

İşte Şenol Güneş'in ilk sözleri:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımız başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum. Son zamanlarda bana büyük sevgi gösteren taraftarımıza da teşekkür ederim."

"Daha önceki birlikteliğimizde güzel şeyler ortaya koyduk. Eksiklerimiz de oldu. Ancak bana verilen sevgi, aramızdaki ilişkiyi gösteriyor. Şartların buraya gelmesini ne şartlar ne de yönetim istemezdi. Zaman zaman futbol takımlarında değişiklikler olabiliyor."

"Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum"

"Bundan önce çalışan tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum. Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz."

"Kulübün başarıya ihtiyacı var"

Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak, takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağımı bildirmek istiyorum. Kulübün de başarıya ihtiyacı var, benim de başarıya ihtiyacım var. Camianın ihtiyacı olan bu.

"Keyif alan, keyif veren bir futbol istiyoruz demiştim başkana zamanında. Bugün de aynısını söylüyorum. Kısa sürede radikal değişiklik olmadan, eldeki imkanlarla görevime devam etmek istiyorum."

"Ceyhun Kazancı ile devam edeceğiz"

"Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak. 3 günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. 3 maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum."

"Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz"

"Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimi sadece üç maç üzerinden konuşuyorum. Sonra bir ara olacak, kamplar olacak. Genel değerlendirmeyi birlikte yaparız. Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum."

"Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur. Bunları konuşup zaman kaybetmeyeceğiz. Yol yapmak istiyoruz, mazeret üretip zaman kaybetmek istemiyoruz."

"Orası Premier League, burası Türkiye Ligi"

"Premier League oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier League, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım."

Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız. Sıralamadaki yerimizi konuşmaya gerek yok, öncelikle oyunumuzu düzeltmeliyiz."

"Takıma yararı olmayan dışarıda kalır"

"Oyunculara varolan değerlerini gösterebiliyorsanız, sorun yok diyeceğim. Eğer ki gösteremiyorlarsa, bunu çözmeye çalışacağım. Tüm oyuncularımız değerli, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Ancak takıma yararı olmayan dışarıda kalır."

"Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz."

"Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş. Yıldızlara bakıp 'Bir tanesinde ben varım.' dersem başarıya ulaşamam. Başarıya ihtiyacım var."

"Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız"

"Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak. Benim bu konuda projelerim vardı. Gerekirse konuşuruz."

"Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım"

"Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Dışarıdan bakınca siz de eleştiri yapabiliyorsunuz. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız. Takımın fiziksel durumu iyi deniyor ancak yine siz, takımın fiziksel durumunu tartışıyorsunuz."

"Seyircimizin muhteşem desteği var"

"Seyircimizin muhteşem desteği var. Tüm koşullara rağmen bunu kaybetmemeliyiz. Sahadaki oyuncular da coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Bence akıl kullanmak, duygulara göre ikinci planda kalıyor. Bu baskıyı azaltıp, coşkuyla beraber aklını kullanmalarını sağlamalıyız. Ben bunu dışarıdan bakarak söylüyorum."

"Ben Ahmet Nur Çebi'yle yeni tanışmadım, dostluğumuz ayrı. Ancak onun olduğu yerde işi o yönetir, ben de takımı yönetirim. Bazen farklı yerlere çekilmeye çalışılabilir ancak burası aile şirketi değil."

"Demek ki kötü gidersek bize de böyle yapacak"

"Ceyhun Bey, transferin hakkı verilmedi dedi. Transfer, herkesin ortak konuşması ve öyle yapılması gereken bir şey. Demek ki kötü gidersek bize de böyle yapacak." (Gülerek)

"Sanki bu anlayış sebebiyle oyun kontrolü kayboldu gibi"

"Oyun kurgusu olarak, Valerien Ismael'in doğru olarak kabul ettiği bir oyun vardı. Bazen taktik çalışmalarınız, ezberinize döner ve sadece bunu yapmaya başlarsınız. Sanki bu anlayış sebebiyle oyun kontrolü kayboldu gibi."

"Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun %50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?"

"Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim."

"Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım"

"Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım. Ben ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon'daydım. Orada dolaştım, sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikten sonra düşündüm ve olabilecek en iyi senaryo gerçekleşti. Beşiktaş'ta çalışmak çok önemli."

"Muleka'yı hiç izlememiştim, ilk defa geçen sene izledim. Çok beğendiğim bir oyuncu. "İlk geldiğimizde Mario Gomez ve Cenk Tosun vardı. Cenk oynuyordu, sonra bocaladı ve Mario oynadı. Sürekli değiştik. İşin sonunda ikisi de milli takımlarında oynadı. Uyumu sağladıktan sonra, sistem halledilir."

"Güneş her gün doğuyor. Tekrar batıyor, tekrar doğuyor. Onun için, her çıkışından faydalanmak gerekiyor."

"Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa..."

"Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım."

"Önce güçlü bir takım görüntüsü vermemiz lazım"

"Önce güçlü bir takım görüntüsü vermemiz lazım. Beşiktaş, Hatayspor'a kaybettiğinde neden tepki alıyor? Çünkü daha güçlü. Bu yüzden oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek durumundayız."

"Telefonuma beni hiç tanımayan bir sürü insan çok güzel mesajlar yolladılar. Sahada Cumhuriyet coşkusu içerisinde oynayarak kazanmak istiyoruz. Beşiktaş bir aile, beni de aralarına aldıkları için çok teşekkür ediyorum."

"Ceyhun benim için bir şans"

"Ceyhun benim için bir şans. 15 aydır burada çalışıyor, burayı biliyor. Benim az bir zamanım var, takımı toparlamalıyım. Umuyorum geçen zaman içerisinde çok başarılı bir takım oluştururuz. Gelecek süreçte yeni antrenörler katılır mı? Buna ileride bakarız."

Ahmet Nur Çebi: Valerien Ismael'in isteğiyle bir kan değişikliğine gittik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk."

"Hakem hataları, medya... Bu hale bu şekilde geldik. Teknik kadromuzun üzerinde bir huzursuzluk yaratıldı. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok, önümüze bakacağız."

"Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır"

"Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 senede 3 şampiyonluk kazandık. Hepsinde emeğimin olması beni gururlandırıyor. Şenol Güneş'le, Valerien Ismael ile vedalaşmamızın ardından ilk kez çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum."

"Hoca seçiminde Valerien Ismael, Ceyhun Bey'in önümüze koyduğu alternatiflerden biriydi. Kararı o almadı. O dönem kararı, kulüp gerçeklerini de düşünerek ben aldım. Dışarıdan gelen hocaların da saygı görmeye hakkı var. Kendisini sevdiğimi paylaşmak istiyorum."

Ceyhun Kazancı: Hocamız için hayırlı olsun diyorum

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise şöyle konuştu:

"Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur."

"Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum. İyi bir kadro kurduk ancak bu kadronun hakkı verilemedi. Şenol Güneş'le birlikte, şampiyonluk yarışına dahil olacağımızı düşünüyorum."

"Ceyhun Bey, Şenol Güneş ile çalışmam dediniz mi?" sorusuna Ceyhun Kazancı, "Bu masada Şenol Güneş ile birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevaptır. Ben böyle bir cümleyi kullanmadım. Bu bir tehdit cümlesi ve bana ait değil." dedi.