Fatih Altaylı'dan olay AK Parti yazısı! 'Birçoğu evli değil ve çocukları da yok...'

Fatih Altaylı, AK Parti'nin bekar ve çocuğu olmayan milletvekili ve bakanlarını yazdı. "Her şeyimize karışan bir iktidarın kendi içindeki tutarsızlık da ilgimizi çekmiyor değil" diyen Fatih Altaylı, "Sürekli ailenin öneminden bahseden AK Parti belki de en fazla bekar ve çocuk sahibi olmayan milletvekilinin olduğu parti" ifadelerini kullandı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin bekar ve çocuk sahibi olmayan yöneticileriyle ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı. "Bilmem sizin de ilginizi çekiyor mu ama sürekli olarak aileden, ailenin öneminden bahseden AK Parti belki de en fazla bekar ve aile sahibi çocuk sahibi olmayan milletvekilinin olduğu parti" diyen Fatih Altaylı, "Her şeyimize karışan bir iktidarın kendi içindeki tutarsızlık da ilgimizi çekmiyor değil" düşüncesini dile getirdi. İşte Altaylı'nın o yazısı:

AK Parti'nin bekarları...

Bilmem sizin de ilginizi çekiyor mu ama sürekli olarak aileden, ailenin öneminden bahseden AK Parti belki de en fazla bekar ve aile sahibi çocuk sahibi olmayan milletvekilinin olduğu parti.

Partinin pek çok önemli ismi yıllardır süren bekarlıkları ile tanıyor.

Aile Bakanı bekar ve ve çocuğu yok

Ve hepsinden daha ilginç olarak AK Parti iktidarının hükümetinde Aileden Sorumlu Bakan olarak görev yapan ve 3 çocuğu olmayan kadınları kadından saymayacağını açıklayan Bakan Hanımefendi de evli değil, çocuklu hiç değil.

Karışırsan karışırlar...

Kimsenin özel hayatına karışmak işim değil.

Evlenmeleri ya da çocuk yapmalar ile ilgili tek kelime söylemek zaten haddim değil.

Ama her şeyimize karışan bir iktidarın kendi içindeki tutarsızlık da ilgimizi çekmiyor değil.