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AK Partili Aydemir'den mahkeme basan CHP'li vekillere sert tepki

AK Partili Aydemir'den mahkeme basan CHP'li vekillere sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bazı CHP'lilerin Yalova'da ağır ceza mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında, CHP'lilerin, mahkeme heyetine gösterdiği tepkiye ilişkin anların yer aldığı videoyu izletti.

Türkiye'de büyük bir rezalet yaşandığını ve siyaset kurumunun lekelendiğini belirten Aydemir, CHP'li milletvekillerinin, istedikleri karar çıkmadığı gerekçesiyle "mahkemeyi basmaları"ndan duyduğu nefretin ve üzüntünün sınırının olmadığını söyledi.

Yaşanan olayın, CHP'nin iktidar olması durumunda mahkemeleri bizzat kendilerinin yöneteceğinin resmi olduğunu savunan Aydemir, şunları kaydetti:

"Allah muhafaza iktidar olsalar mahkemeleri böylesine baskı altına alırlar. Muhalefette olmalarına rağmen hakimlere yaptıklarına bakar mısınız? Muhalefet milletvekilleri bunlar ve arzu ettikleri karar çıkmamış diye hakimleri dövecekler orada. Üstelik hakimlerden birisi de kadın. Bunlar mütemadiyen kadın haklarından bahsediyorlar değil mi, kadına değer verdiklerinden bahsediyorlar. Bunların verdikleri değer budur. Hayatın her sahasında kadını aşağılayan bunlar. Bu rezaleti herkes görsün. Bunların gerçek yüzü budur. Mağdur edebiyatı yapmalarına kimse inanmasın bunların. Fırsat buldukları an mazlum pozisyonuna sokmayacakları kitle yoktur."

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Türkiye'nin 100'üncü yıl manifestosunu açıklayacağını anımsatarak, "Türkiye için dünyaya nizam vermeye çalışan bir ekip var, öbür tarafta mahkeme basanlar, hakimleri baskı altına alanlar var. Bunların eline fırsat geçtiğinde yaşanacakları herkes bilsin." diye konuştu.

İbrahim Aydemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü de kutladı.

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