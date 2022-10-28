'Mazeretim var gelemem ben'! Soner Yalçın Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na gitmiyor çünkü...
TÜRKİYE Yüzyılı etkinliği bugün Ankara'da yapılıyor. 'Muhalif' denilerek davet edilen gazeteciler arasında Soner Yalçın da vardı. Soner Yalçın bugün davete neden gitmediğini izah etti.Abone ol
Bugün Ankara'da gerçekleşen Türkiye Yüzyılı etkinliği davetli gazetecilerle gündemde. "Muhalif" olarak kategori edilen ve AK Parti etkinliğine davet edilen isimlerden biri de Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'dı. Soner Yalçın "muhalif gazeteci' tanımına itiraz ederek "Gazeteci, objektiftir. Gazeteci, olanı gösteren aynadır. Tarihin en önemli tanığıdır." notunu düştü.
Gitmeyene gazeteci denir mi?
"Ülke cumhurbaşkanının konuşacağı etkinliğe davet edilen bir gazeteci -kişisel mazereti yoksa-neden katılmak istemez?" diye soran Soner Yalçın, "Mesela: Abdullah Öcalan veya Selahattin Demirtaş ile görüşme izni çıksa siyasi gerekçe ileri sürerek gitmeyene gazeteci denir mi? Meslek ne hale geldi?" diye yazdı.
Giderdim ama mazeretim var
"Benim çizgim değişmedi" diyen Soner Yalçın davete 'mazareti olmasa" katılmış olacağını söyledi ve şunları yazdı:
-Dün, Alparslan Türkeş'in (Özal, Demirel, Erbakan, Ecevit, Yılmaz, İnönü, Baykal vs) elini gazeteci kimliğimle sıktım. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini de gazeteci kimliğimle sıkarım. Bugüne kadar kimi gazeteciler çağrılmadı ise bu AKP'nin sorunu!
Toparlarsam: Gazetecilik, maraton koşucularına benzer; iktidarlar- liderler gelir geçer, kalıcı olan gazetecinin kuyumcu terazisinde tartıp yayınladığı haberlerdir. 35 yıldır -dönemlere yenilmeden- hakikat mücadelesi yapıyorum.
Mazeretim olmasaydı; Ankara'daki bugün AKP etkinliğine ve yine davet aldığım pazar günkü Saadet Partisi kongresine katılırdım…