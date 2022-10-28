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'Mazeretim var gelemem ben'! Soner Yalçın Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na gitmiyor çünkü...

'Mazeretim var gelemem ben'! Soner Yalçın Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na gitmiyor çünkü...

TÜRKİYE Yüzyılı etkinliği bugün Ankara'da yapılıyor. 'Muhalif' denilerek davet edilen gazeteciler arasında Soner Yalçın da vardı. Soner Yalçın bugün davete neden gitmediğini izah etti.

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Bugün Ankara'da gerçekleşen Türkiye Yüzyılı etkinliği davetli gazetecilerle gündemde. "Muhalif" olarak kategori edilen ve AK Parti etkinliğine davet edilen isimlerden biri de Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'dı. Soner Yalçın "muhalif gazeteci' tanımına itiraz ederek "Gazeteci, objektiftir. Gazeteci, olanı göste­ren aynadır. Tarihin en önemli tanığıdır." notunu düştü. 

Gitmeyene gazeteci denir mi?

"Ülke cumhurbaşkanı­nın konuşacağı etkinliğe davet edilen bir gazete­ci -kişisel mazereti yoksa-neden katılmak istemez?" diye soran Soner Yalçın, "Mesela: Abdullah Öcalan veya Selahattin Demirtaş ile görüşme izni çıksa siyasi gerek­çe ileri sürerek gitmeyene gazeteci denir mi? Meslek ne hale geldi?" diye yazdı. 

Giderdim ama mazeretim var

"Benim çizgim değişme­di" diyen Soner Yalçın davete 'mazareti olmasa" katılmış olacağını söyledi ve şunları yazdı:

-Dün, Alparslan Tür­keş'in (Özal, Demirel, Erbakan, Ecevit, Yılmaz, İnönü, Baykal vs) elini ga­zeteci kimliğimle sıktım. Bugün, Cumhurbaş­kanı Erdoğan'ın elini de gazeteci kimliğimle sıkarım. Bugüne kadar kimi gazeteciler çağrılmadı ise bu AKP'nin sorunu! 

Toparlarsam: Gazetecilik, mara­ton koşucularına ben­zer; iktidarlar- liderler gelir geçer, kalıcı olan gazetecinin kuyumcu te­razisinde tartıp yayınla­dığı haberlerdir. 35 yıldır -dönemlere yenilmeden- hakikat mü­cadelesi yapıyorum.

Mazeretim olmasaydı; Ankara'daki bugün AKP etkinliğine ve yine davet aldığım pazar günkü Sa­adet Partisi kongresine katılırdım…

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