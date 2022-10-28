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Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu

Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu

Elon Musk’ın kovduğu Twitter CEO’su Parag Agrawal’ın alacağı tazminat dudak uçuklattı. Elon Musk lavaboyla girdiği Twitter'da ilk iş CEO ile birlikte tüm üst yönetimi kovmuştu. Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kovulunca mutlu olan nadir insanlardan biri oldu.

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Twitter’ı satın alan Elon Musk, ilk iş olarak hiç hoşlanmadığı şirketin CEO’su Parag Agrawal’ı kapının önüne koydu. Daha geçen sene göreve gelen Parag Agrawal, Twitter’dan alacağı tazminatla büyük bir servetin sahibi olacak. İntikamını hepsinin kapının önüne koyarak alan Elon Musk'a bu 'keyfinin' maliyeti de hayli ağır olacak. 

Kovuldular zengin oldular

Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma süreci tamamlanır tamamlanmaz görevden aldığı isimler arasında CEO Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett bulunuyor. İşini kaybeden eski CEO Parag Agrawal'a verilecek paranın miktarı dudak uçuklattı.

11 aylık CEO'luk için alacağı paraya bakın

Bloomberg'in haberine göre, sadece 11 aydır Twitter'da CEO olarak görev yapan Parag Agrawal, şirketten en az 42 milyon dolar tazminat alacak. Araştırma şirketi Equilar'ın tahminlerine göre, aylık maaşı 1 milyon dolar olan Agrawal Twitter'ın hisse değerine göre belirlenen tüm haklarını alarak şirketten ayrılacak. Uzun süredir sosyal medya platformunda çalışan Parag Agrawal, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin görevden ayrılmasının ardından geçen yıl kasımda koltuğa oturmuştu.

Elon Musk ona gıcıktı

Elon Musk'ın yetersizlikle ve sahte hesaplar konusunda kendisine yalan söylemekle suçladığı Parag Agarwal ve diğer Twitter yöneticilerini işten çıkarması sürpriz olmadı. Elon Musk'ın Agarwal'dan hiç hoşlanmadığı ve Twitter'ı alır almaz onu kovacağı haberleri daha önce de basına yansımıştı. Hatta Elon Musk'ın Parag Agrawal'a gönderdiği ve basına sızan mesajlarda Twitter yönetim kurulu toplantısına katılmasının “zaman kaybı olacağını” söylediği ve zaman zaman onunla dalga geçtiği de belirtilmişti. 

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