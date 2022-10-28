Yasemin Özilhan'ın tavla paylaşımı alay konusu oldu! 'Tavlaya bak bana fakir dedi'
Doktorlar dizisiyle ünlenen oyuncu Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuk kariyerini sonlandırmıştı. Bu evliliğinden iki çocuğu bulunan Özilhan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan'ın bu kez tavla paylaşımı olay oldu.
Eski oyuncu Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyal medya fenomenine dönüşmüş durumda. Paylaşımlarıyla adından daima söz ettiren Özilhan'ın lüks yaşamı sosyal medya kullanıcılarının zaman zaman diline düşüyor.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada ti'ye alındı.
Arkadaşıyla tavla oynarken Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'ın lüks tavlası sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısının, "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi" paylaşımı üzerine, tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.