BIST 3.879
DOLAR 18,61
EURO 18,50
ALTIN 986,52
HABER /  EKONOMİ

Bakan müjdeyi duyurdu! Paralar bugün hesapta: Ödeme detayları belli oldu!

Bakan müjdeyi duyurdu! Paralar bugün hesapta: Ödeme detayları belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ayrıca

Abone ol

Sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci’nin açıkladığı ödemelerin detayları şöyle:
"592 milyon 827 bin 987 lira çiğ süt desteği, 249 milyon 809 bin 211 lira TMO alım prim desteği, 62 milyon 995 bin 175 lira bireysel sulama hibe destekleri, 20 milyon 242 bin 604 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 1 milyon 96 bin 111 lira Uzman Eller Proje desteği.”

Ayrıca çiğ süt desteği ödemeleri iki dilim halinde ödenecek. Ödemeler kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanların 28 Ekim saat 13.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6, 8 olanların ise 4 Kasım saat 18.00’den sonra hesaplarına aktarılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore'den Putin'in Ukrayna restine cevap! "Bilmelisiniz ki Rusya dahil..."
Güney Kore'den Putin'in Ukrayna restine cevap! "Bilmelisiniz ki Rusya dahil..."
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Doğru Yatırım Yaparak Kazandılar
Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı
Annesini taciz eden adamı sokak ortasında öldürmüştü! Mahkemeye damga vuran sözler: "Babamın sapık hareketleri" vardı
Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu
Kovulduğu için sevinen adam! Elon Musk ona gıcıktı Twitter CEO'su kovulunca servete kondu
Çamaşırlarınız kirli çıkıyorsa makinenize hemen bunu yapın farkı görün!
Çamaşırlarınız kirli çıkıyorsa makinenize hemen bunu yapın farkı görün!
Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! BTP lideri İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı...
Meral Akşener, Hüseyin Baş'a gidiyor! BTP lideri İYİ Parti'den Trabzon milletvekili adayı...
AK Partili Aydemir'den mahkeme basan CHP'li vekillere sert tepki
AK Partili Aydemir'den mahkeme basan CHP'li vekillere sert tepki
'Mazeretim var gelemem ben'! Soner Yalçın Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na gitmiyor çünkü...
'Mazeretim var gelemem ben'! Soner Yalçın Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'na gitmiyor çünkü...
Jorge Jesus kötü haberi verdi en az iki maç yok
Jorge Jesus kötü haberi verdi en az iki maç yok
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! İmzayı attı! İşte ilk sözleri...
Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! İmzayı attı! İşte ilk sözleri...
Alparslan Kuytul için istenen ceza belli oldu iddialar yankı uyandırmıştı
Alparslan Kuytul için istenen ceza belli oldu iddialar yankı uyandırmıştı
Fatih Altaylı'dan olay AK Parti yazısı! 'Birçoğu evli değil ve çocukları da yok...'
Fatih Altaylı'dan olay AK Parti yazısı! 'Birçoğu evli değil ve çocukları da yok...'