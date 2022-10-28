Saçlardaki beyazları boya kullanmadan azaltacak formül!

Saçların beyazlaması yaşlılığın bir simgesi olarak görüldüğü için saçlarda bulunan beyaz teller hemen herkesin canını sıkıyor. Beyazlayan saçların çözümü ise doğal kürlerde bulunuyor. Saçlarınızı boyatmaya gerek kalmadan saç beyazlamasına son verebilirsiniz. İşte saçlardaki beyazları azaltacak kür tarifi...

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Saçlar genelde ilerleyen yaşla beraber beyazlamaya başlar gibi düşünsek de çeşitli sebeplerle erken yaşta da saç beyazlaması görülebiliyor. Genetik nedenler, B12 vitamini eksikliği, troit bezi sorunları, sağlıksız beslenme, stres bu sebeplerin de başında geliyor. Ancak saçlarınızın beyazlamasını geriletmek istiyorsanız doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Sizin için paylaşacağımız patates kabuklu kür tarifi saçların beyazlamasını engelliyor.

Patates kabuğu ile hazırlanan saç kürü hem saçın beyazlamasını azaltacak hem de saçın beslenmesini sağlayarak daha sağlıklı gözükmesine katkı sağlayacak. Bu kür için her evde bulunan patatesin kabuklarını çöpe atmamak gerekiyor.

Saç beyazlamasını azaltacak kür tarifi

Malzemeler:

6 adet orta boy patatesin kabuğu

2 litre klorsuz su

Yapılışı

Bir kab içerisinde soymuş olduğunuz patates kabuklarını koyun ve üzerine suyu ekleyin. Ağzı kapalı şekilde 25 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra suyunu süzün ve suyun tamamen soğumasını sağlayın. Soğuyan suyu temiz bir şişe veya bitmiş bir şampuan şişesinin içine doldurun. Her duştan sonra duştan çıkmadan saçınıza kürden biraz dökün ve masaj yaparak saçlarınızın her tarafına yayılmasını sağlayın.

Kürü saçlarınıza uyguladıktan sonra saçlarınızı yıkamayın ve havluyu saçlarınıza sarın. Haftada 2-3 kez duştan sonra uygulamanız yeterli olacaktır. Sonuç alabilmek için bir süre düzenli bir şekilde uygulamanız gerekir.

Patates kabuğunun diğer faydaları neler?

Patates kabuğunun faydası yalnızca saçlara değil. İşte faydaları saymakla bitmeyen patates kabuğunun bazı yararları...

İyi bir manganez kaynağıdır

Bu besine daha az aşina olabilirsiniz ama bu ona ihtiyacınız olmadığı anlamına gelmez. Manganez, protein, karbonhidrat ve kolesterol işlemede önemli bir rol oynar ve aynı zamanda kemik oluşumunda yer alabilir. İri bir patatesin kabuğunda önerilen günlük ihtiyacın yüzde 33'ü bulunur.

C vitamini kaynağıdır

Patatesin kabuğunda aynı zamanda oldukça yoğun C vitamini de bulunmaktadır. İri bir patatesin kabuğunda 29 mg C vitamini bulunur, yani bu vitaminle anılan portakalın 3 katı kadar ve günde almanız gerekenin yarısı kadar. Aynı zamanda bir antioksidan olarak ve yaraların çabuk iyileşmesi için de çok faydalıdır.

Lif kaynağıdır

Kabuğunu yerseniz, en azından. Yine iri bir patateste bir gün için hedeflenenin dörtte biri kadar olan 7 gram diyet lif vardır ama kabuksuz olduğunda bu oran sadece 1 grama düşer. Bu sizin çok daha uzun bir süre tok hissetmenizi sağlar, kalp krizi riskini ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığına yakalanma ihtimalini önler.

Vitamin B6 açısından zengindir

Bu vitamin, kardiyovasküler, sindirim, bağışıklık kas ve sinir sistemleri için önemlidir. Ayrıca beyin hormanları için faydalıdır. Kabuklu iri bir patates günlük B6 vitamin ihtiyacının yüzde 46'sını karşılar.