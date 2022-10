Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı! "Hizmet yolculuğumuzu zirveye çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Saatler 16.00 olduğunda kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” mesajıyla, bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanılan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. “ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler” temasıyla başlatılan “Türkiye Yüzyılı” serisinin ikinci filminde 1200’ü aşkın tesis açılışında kullanılan dünyanın en büyük makas koleksiyonuna yer veriliyor.

Dünyanın en büyük makas koleksiyonu

Filmde “Son 20 yılda çok makas eskittik. Yapılan her yolda açılan her fabrikada kurulan her hastanede…

Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunun büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle…” ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet siyaseti, ülkemizin yeni kazanımlara kavuşacağı Türkiye Yüzyılı’nda daha da derinleşecek, daha büyük kalkınma hamleleriyle milletimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı logosunda 16 yıldız detayı

Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu. Logo çalışmasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 yıldız kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken bayrağımızın tamamlayıcısı tek yıldız ortak mirasımızı temsil etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanmaktadır. Hilal etrafından yayılan güneş ışınlarının her birisi Cumhuriyetimizin her bir yılını temsil eder ve toplamda 100 adettir. Dairesel form ve altın efektli özel renk dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisini kurmaktadır. Özgün olarak geliştirilen tipografi (Yazı karakteri) Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirmektedir. Bu tipografik anatomi, logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasını sağlayacaktır.”