Evlilik yıldönümlerinde boşanma dilekçesini sürpriz diyerek vermişti! Şimdi de evlilik terapistine gidiyorlar
'Survivor 2014', 'Survivor 2015' ve 2018 yılındaki 'All Star'da akıllara kazanan Sahra Işık, büyük değişimiyle kendinden söz ettiriyordu. 2019'da dünyaevine girdiği İdris Aybirdi ile boşanma kararı almıştı. Evliliklerini kurtarmak için İdris Aybirdi ile evlilik terapistine gitmeye karar verdiler.
Sahra Işık, 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında üçüncü olmuş, ülkemizi Malezya'da temsil etmişti. 'Survivor 2014', 'Survivor 2015' ve 2018 yılındaki 'All Star'da da boy gösteren Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Sahra Işık 2019 yılında İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz günlerde ise boşanma kararı aldıklarını söylemişlerdi. Ancak yeni gelişmeye göre, çift evliliklerini kurtarmak için terapiye gitmeye karar verdiler.
Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdinin boşanma haberi şok etkisi yaratmıştı. Sahra Işık, eşinin organize ettiği üçüncü evlilik yıl dönümü yemeğinde, "Asıl sürprizi ben yapacağım" diyerek, boşanma dilekçesini eşinin önüne koymuştu.
Evliliklerinde kriz olduğunu belirten Işık, geçen gün eşi Aybirdi ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaklaşık bir saat terapist ile görüşme gerçekleştiren üç yıllık evli çift, görüşme sonrası objektiflere yansıdı.