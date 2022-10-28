Akşener 'CHP'nin şımarık medya yüzleri' dedi Kübra Par yazdı seçime kadar katlanma modundalar

İYİ Parti'yi 'terbiye etmeye' yönelik kesimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Meral Akşener'in çıkışı dikkat çekti. Akşener'in tepki gösterdiği kesimi yazan Kübra Par, "Sağ muhafazakar siyasetçilerden hiç hazzetmiyorlar. 1-2 puan için seçime kadar katlanma modundalar." dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde CHP'ye yakın isimlerden İYİ Parti'ye yönelik üst perdeden konuşmasına yönelik tepkileri giderek büyüyor.

İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Akşener, "Herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü, siyasilere değil ama genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda." dedi.

HaberTürk yazarı Kübra Par, Akşener'in " CHP'yi destekleyen bir grup kanaat önderine sitem etmesini" yazdı.

"Adaylık için HDP'nin görüşleri alınsın" istiyorlar

Akşener'in Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında "İyi Parti’ye parmak sallayan muhalif kanaat önderleri" olduğunu söylemesine işaret eden Par, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalif medyada köşe yazan veya televizyonlara çıkan, CHP’nin sol politikalar izlemesi ve HDP ile iyi ilişkiler kurması gerektiğini düşünen, sağ siyasetten ve Türk milliyetçiliğinden hiç ama hiç hazzetmeyen, sayıca çok olmasa da sesi çok çıkan bir grup ismi kastediyor. Bahsi geçen grubun bir kaç temel özelliği var.

"1-2 puan için seçime kadar katlanma modundalar"

6’lı masaya HDP’nin de katılması, en azından aday belirlenirken HDP’nin de destek vereceği bir ismin seçilmesi gerektiğine inanıyorlar.

6’lı masanın kurulmasından Erdoğan’ı yenmek adına yani pragmatik olarak memnunlar ama aslında başta DEVA ve Gelecek olmak üzere sağ muhafazakar siyasetçilerden hiç hazzetmiyorlar. 1-2 puan için seçime kadar katlanma modundalar.

Meral Akşener, HDP’yi eleştirdiğinde kendisine oyun bozan gözüyle bakıyor ve 'HDP olmazsa nasıl kanacağız?' diye çıkışıyorlar. Hatta İYİ Parti’nin yeterince demokrat olmadığı imasında bulunuyorlar."