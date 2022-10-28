Tavuk şinitzel nasıl yapılır çıtır çıtır efsane lezzet!

Yaparken kendinizi profesyonel aşçı gibi hissedeceğiniz leziz mi leziz bir tavuk şinitzel tarifi paylaşıyoruz. Almanya ve Avusturya mutfağının lezzeti dünyaya yayılan yemeği şinitzeli artık siz de evde yapabilirsiniz! Peki şinitzel tarifi için gerekli malzemeler neler? Püf noktası var mı? İşte çıtır çıtır şinitzel tarifi...

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Tavuk severlerin vazgeçemeyeceği yemek tariflerinden olan tavuk şinitzel, modası asla geçmeyecek bir tat sunuyor bizlere. Avusturya ve Alman mutfağının en tanınmış yemeği olan şinitzel lezzetiyle baş döndürüyor. Tavuk şinitzel, pratik oluşu, ekonomik malzemeleri ile de en çok tercih edilen tavuk yemekleri arasında baş sıralarda yer alıyor. Peki, tavuk şinitzel nasıl yapılır? İşte, Etin incecik açıldıktan sonra un, yumurta ve galeta ununa bulanması, ardından da bol yağda çıtır çıtır kızartılması sonucu elde edilen şinitzel tarifi...

Tavuk şinitzel malzemeleri

4 adet tavuk göğüs fileto

Tuz

Karabiber

Dış harcı için:

3 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçeği yağı

Tavuk şinitzel nasıl yapılır?

Tavukları ortadan kesip döverek inceltin.

Üstlerine tuz ve karabiber serpin ve kenara alın.

Yumurtaları bir kasede çırpın.

Un ve galeta ununu da ayrı ayrı tabaklara koyun.

Ayçiçeği yağını derin bir tavada güzelce kızdırın.

Tavukları una bulayın.

Ardından ununu silkeleyip çırpılmış yumurtaya son olarak da galeta ununa batırın.

Her tarafı kaplanan tavukları yeniden silkeledikten sonra kızgın yağa atın.

Her iki tarafı da altın gibi olana kadar kızarttığınız tavukları kağıt havlu üzerine çıkarın.

Şinitzelleri Bavyera usulü patates salatası, otlu tereyağı ve bir dilim limon ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Tavuk şinitzel püf noktası

Una buladığınız şinitzellerin fazla ununu silkeledikten sonra çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Hazırladığınız şinitzelleri kızgın ve derin yağda kızartırsanız fazla yağ içmeden, dış kaplaması çıtır çıtır olarak tüketebilirsiniz.

Tavukları sos içinde vaktiniz varsa bir gece yoksa en az bir saat mutlaka dinlendirmelisiniz.

Kızartırken sık sık çevirirseniz üzerlerindeki un katmanını dökebilirsiniz o yüzde piştikçe çevirmeye özen göstermelisiniz.

Şinitzelin yanına ne gider?

Patates kızarması, limonlu mayonez sos veya Rus salatası yanına çok yakışır.

Tavuk şinitzel kalorisi ne kadar?

Tavuk şinitzelin 100 gramında 274 kalori bulunuyor...