Asgari ücret ne kadar olacak vergi uzmanı en güçlü tahmini duyurdu

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Vergi uzmanı Murat Bal, yıl sonu enflasyonu üzerinden hesaplandığında asgari ücretin 9086 lira olacağını duyurdu.

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2'ye yükseldi.

Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğmiz günlerde asgari ücret artışının enflasyonun altında olmayacağını söylemesiyle birlikte gözler yeniden asgari ücret hesaplamalarına çevrildi,

Vergi uzmanı Murat Bal, Haber Global canlı yayınında, bu olasılık üzerinden en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı.

Bal, "Bugün konuştuğumuz Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi. Bu oran yükseğe revize edildi. Maaşlarda da beklenenden daha fazla artış olacağı bekleniyor" diyerek yaptığı hesabı paylaştı. İşte Bal'ın değerlendirmeleri:

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

"Burada halkı ilgilendiren emekli maaşlarına ve maaşlara nasıl yansıyacağı. 3500 lira olan en düşük emekli maaşı, beklenti oranında artarsa, 65.2 artarsa, 5782 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 6078'den 10040 liraya çıkacak.

Asgari ücret ve memur maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9086 liraya geliyor. Memurlarda da, 15 bin 040 liraya çıkacak memur maaşı."