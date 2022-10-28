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Diyanet unuttu mu acaba ne Atatürk var Cumhuriyet! Ali Erbaş ne diyecek merak konusu

Diyanet unuttu mu acaba ne Atatürk var Cumhuriyet! Ali Erbaş ne diyecek merak konusu

TÜRKİYE Cumhuriyeti yarın 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile 99. yaşını kutlayacak. Ankara'da AK Parti Türkiye Yüzyılı etkinliği ile açılım yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi ile gündem oldu. Daha önce bayramlarda Atatürk'ü anmadığı için eleştirilen Diyanet, bu kez hepten yok saydı deniliyor. Diyanet'in bugünkü hutbesinde ne 29 Ekim Cumhuriyet bayramı hatırlandı ne Atatürk ve silah arkadaşları. Diyanet unuttu mu acaba diyenler olurken Ali Erbaş'ın ne diyeceği merak konusu...

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Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi cuma hutbesi ile gündeme oturdu. 29 Ekim'den önceki cuma hutbesinde Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ten söz edilir diye bekleniyordu. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ne Atatürk'ü andı ne de 99. yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramını hatırladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'aile' oldu. 

Sosyal medyadan tepki yağdı

Cumhuriyet Bayramı'nı ve Atatürk'ü yok saydığı eleştirileri yöneltilen Diyanet İşleri Başkanlığı'na sosyal medyadan tepki yağdı. Ümit Özdağ twitterdan Diyanete yüklenip şunları yazdı:

-26 Ağustos’ta Büyük Taarruz’un 100. yıldönümünde Atatürk’ü anmayan Diyanet bugün Cuma hutbesinde Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü be Atatürk’ü anmıyor. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı, “Keşke Yunan kazansaydı” diyen feslinin dostu Diyanet Türk Milleti’ne düşmanlık yapıyor.

Diyanet unuttu mu acaba!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 99. yılını ve Atatürk'ü cuma hutbesinde anmaması kasıtlı mıydı yoksa unutma kaynaklı mı bilinmiyor. Yoğun tepkilere rağmen ne Ali Erbaş'tan ne de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. 

Sosyal medyadaki cuma hutbesi tepkilerinden bazıları şöyle:

Diyanet'in bu hafta hutbesi şöyleydi:

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