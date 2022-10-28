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Reuters enflasyon anketi çok kötü geldi 24 yılın zirvesi! 3 Kasım'da saat 10.00'da açıklanacak

Reuters enflasyon anketi çok kötü geldi 24 yılın zirvesi! 3 Kasım'da saat 10.00'da açıklanacak

TÜRKİYE'deki enflasyon için Reuters beklenen tahminleri gösteren anket sonuçlarını yayınladı. Reuters anketine göre enflasyon beklentisi yükselmiş durumdu. Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2022'de saat 10.00'da açıklanacak. Reuters anketine göre yıllık enflasyon beklentisi bakın ne kadara çıktı...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylülde yıllık enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasım 2022'de saat 10.00'da açıklanacak. Reuters enflasyon verileri öncesi beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre enflasyon 24 yılın zirvesine çıkacak. 

Enflasyon yıllık ne kadar olur? 

Reuters’ın anketinde ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında yer alıyor. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90,6 artış kaydetmişti.

Ekim ayı enflasyonu kaç olur?

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2,6 ila yüzde 4,6 bandında yer alıyor. Aylık artışta yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda ve giyim fiyatlarının yanı sıra ev eşyası ve konut kalemlerinde de yaşanan yükselişin etkili olması bekleniyor.

Ankette yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 70,25 oldu. Sene boyunca yapılan anketlerde 2022 yıl sonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının emtia fiyatlarına etkisi ve TL’nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son birkaç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

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