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İstanbul'da 4 bin liraya kiralık eve bakın! Ucuz ev buldum diye sevindim köpek bile durmaz

İstanbul'da 4 bin liraya kiralık eve bakın! Ucuz ev buldum diye sevindim köpek bile durmaz

İSTANBUL'da kira fiyatları fırlayıp giderken Esenler'de bir dairenin ilanı olay oldu. İçinde 'köpek bile yaşamaz' denilen yer için ev sahibi 4 bin lira kira istedi. İlanda 4 bin lira fiyatını görünce 'ucuza buldum diye sevinip' eve bakmak isteyen kişi gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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İSTANBUL Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. İlan büyük bir reklam sitesinde çıkınca 'ucuz ev' buldum diye sevinen bir kişi hemen görmeye gitti. 

Ucuz diye sevinmiştik

Evi kiralamak isteyen Furkan Türeli, "4 bin lira yazınca ucuz diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik' bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç" dedi.  

Köpeği koysan durmaz

Esenler Davutpaşa Mahallesi’ndeki 'kiralık evin' kömürlük ve depodan bozma olduğu öğrenildi. Ucuz ev buldum diye sevinen Furkan Küreli mekanın halini görünce "köpeği koysan durmaz' diye özetledi. 

Emlakçıya verdi depozito bile istiyor

İçi dökülen ev için 4 bin lira kira isteyen kişi, kırık dökük mekan için bir de depozito talep etti. 

İlanda çok başka yazıyor

Bir siteye ilanı verilen daire 4 bin lira kirasıyla ilgi görüyor. İlanda dairenin 4. katta yer aldığı doğalgazı olduğu yazıyor. Ancak kömürlükten bozma mekan giriş katta ve içi rezil durumda. İlanda bekara, öğrenciye ve aileye verilir notu düşülmüş. 

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