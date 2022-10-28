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Cem Toker gündem oldu yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun

Cem Toker gündem oldu yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun

TOGG fabrikası 29 Ekim'de hizmete giriyor. Tarihi projenin başında dalga geçen Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in tweetleri açılış öncesi yeniden gündemde. Çok sayıda kullanıcı 'Sözünü tutacak mısın Cem Toker' paylaşımları yaparak Toker'i etiketledi.

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Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı. 

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde, yerli otomobil projesinin açıklandığı dönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.

Özellikle o dönemde projeyi ti'ye alan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in o günlerde attığı tweet'leri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"Her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim"

Toker, 2019'da yaptığı paylaşımalarda "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.

"TKP'ye üye olup 'Tek yol devrim' diye bağırıp İstiklal'de gazete dağıtacağım"

Verdiği sözü unutan Toker'den yeni tweet

Kendisini zor durumda bırakan tweetlerin sahibi olan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker verdiği sözleri görmezden gelip pişkin paylaşımda bulunmaya devam etti. 

Toker dün yaptığı paylaşımda "TOGG denilen israf, sanayi devrimini kaçırmış, sanayileşememiş ülkelerin “biz de artık araba yapabiliyoruz” zannettikleri kompleksin ürünüdür. Bir zamanlar milletin parasıyla kurulmuş Aycell diye devletin GMS fiyasko şirketi vardı.. O ne oldu?" diye sordu.

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