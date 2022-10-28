Selçuk Bayraktar açıkladı: Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ilk teslimatı yapıldı

İlk 3 gününde sadece sektör profesyonellerine kapısını aralayan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, halkın ziyaretine açıldığı son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi görürken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada Polonya'ya Bayraktar TB2'lerin ilk teslimatının gerçekleştiğini ve göreve hazırladıklarını söyledi.

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Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı olan SAHA Expo 2022'de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu. Polonya'ya Bayraktar TB2'lerin teslim edildiğini ve göreve hazırlandığını söyleyen Bayraktar, KIZILELMA'nın çalışmalarının da son sürat devam ettiğini söyledi.

"Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk"

Dünya çapında kendini kanıtlayan İHA ve SİHA'ların öz kaynaklarla üretildiğini belirten Bayraktar "Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan İHA'larla dünyaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir" dedi.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

İnsansız hava araçlarında dünyada kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. Hedefimiz olan üretim, öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz platform olan, muharip havacılığı kapsayan KIZILELMA'nın uçuşuna hazırlanıyoruz.

Baykar'ın stratejik işbirliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu. Fuarın ülkemiz savunma sanayisinin geldiği nokta açısından böylesine büyük bir rağbet görmesi hakikaten ülkemiz adına gurur verici. Ülkemizin mihenk taşı haline geldiği, yaşadığımız dönemde, krizleri değerlendirirsek ülkemizin böylesine jeopolitik, stratejik anlamda önem kazanması bizleri ayrıca milletimizin ferdi olarak gururlandırıyor. Tüm diğer sivil alanlarda da gençlerimiz, teknoloji firmalarımız başaracak.

Askeri heyetlerin katılımı dikkatimi çekti. Dünyanın içinden geçtiği güvenlik krizleriyle dolu dönem ve ülkemizin ne kadar önemli bir rol oynadığına bağlıyorum. Teknolojileri geliştirme açısından dünyanın bir anlamda göz önünde sergilenmesi açısından o sebepten dolayı bu kadar büyük rağbet gördüğünü değerlendiriyorum.

Savunma sanayi çok önemli bir kısım. Savunma sanayinden diğer sivil alanlara teknolojinin yığılmasını hedefliyoruz.

AKINCI ihracat sözleşmesi imzalandı

Baykar'ın son 20 senelik İHA serüveninde tüm gelirlerin yüzde 75'e yakını ihracattan geliyor, geçtiğimiz yılda yüzde 98 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar 5 ülke ile AKINCI ihracat sözleşmesi imzalandı. KIZILELMA daha uçmadı, büyük ülkelerden talep var. Sadece kendi öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız şekilde programı ilerletiyoruz.

SİHA dünyasındaki ilk göz ağrımız Bayraktar TB2. Kendi sınıfının çok önemli noktasında bulunuyor. Paradigma değiştirici en önemli unsur oldu. Karabağ'da Suriye'de Libya'da Ukrayna'da yaptıklarıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diye dünya tarihine girmiş oldu. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'nın geliştirmesiyle uğraşıyoruz. Muharebe tarihinde devrim yapacaklar, tarihe not düşelim.

Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan İHA'larla dünyaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir.

Kendi teknolojilerini üreten Türkiye hedefiyle Teknofest'i düzenledik. Geleceğin yüksek teknolojileri geliştirilsin hayaliyle kurguladık. Kendi girişimlerini kurup dünyaya damga vuracak teknolojileri kuracak olmaları bize gurur verir.

Polonya'ya ilk teslimat yapıldı

Polonya'ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Polonya Savunma Bakanı 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Göreve hazırladık. Teslimat gerçekleşti.

"Ordumuz daha da güçlenmiş olacak"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" dedi.

Suriye, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna'da kullanılarak başarısını kanıtlayan Türkiye'nin yerli insansız hava aracı Bayraktar TB2, Polonya ordusunun envanterine girdi. Polonya ile Türkiye arasında Mayıs 2021'de imzalanan ve 24 adet Bayraktar TB2 satışını içeren anlaşma kapsamında bugün Polonya'ya ilk teslimat yapıldı. Miroslawiec şehrindeki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde gerçekleştirilen törende 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındı.

Polonya 270 milyon dolar ödeme yapacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Polonya'daki muhalefet bu askeri araçların kullanılamayacağını iddia etmişti. Fakat Bayraktarların Ukrayna'daki başarısı sonrası haklı olduğumuz böylece görülmüş oldu" dedi. Bakan Blaszczak, "Bu, Polonya ordusunun modernleşmesi için büyük bir aşamadır. Askeri birliklerimizi Bayraktar TB2 ile güçlendirmeye başlıyoruz. Bunları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan çok önce sipariş etmiştik. Ukrayna'da olup bitenler, bu silahı almakla ilgili verdiğimiz kararın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır. Bayraktar TB2'ler Polonya'nın hava savunma gücünü arttıracak ve ordumuz daha da güçlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

Polonya, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA için toplam 270 milyon dolar ödeme yapacak. Teslimat ise 2024 yılı sonunda tamamlanacak.

Bayraktar TB2 SİHA'nın dikkat çeken özellikleri

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar'a ait Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahip. Yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor ve 4 akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabiliyor. Ayrıca hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistem olurken, bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutuyor.