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Almanya rekor enflasyon şokunda! 1951'den sonra doğan hiç bir Alman böyle bir rakam görmedi

Almanya rekor enflasyon şokunda! 1951'den sonra doğan hiç bir Alman böyle bir rakam görmedi

ALMANYA enflasyon verileriyle şoke oldu. Tüm dünyayı saran resesyon ve ekonomik kriz Avrupa'nın gözde ülkelerinde enflasyon canavarını hortlattı. Almanya bugün aldığı enflasyon verileriyle 71 yıl sonra bir ilki gördü. Almanya'da enflasyon Ekim ayında yıllık yüzde 10.4'e çıktı. Ekim enflasyon rakamları beklentinin de üzerinde geldi.

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ALMANYA Ekim ayı enflasyon verileri ile şoke etti. Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. 

71 yıldır böylesi görülmedi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim ayı beklentinin üzerinde geldi

Enflasyona ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,1'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 4 oldu. AB uyumlu TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.

Rekor enflasyonu enerji fiyatları getirdi

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Açıklamada, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle belirli bir döngü içinde gerçekleşen fiyat artışlarının da enflasyondaki artışta etkili olduğu belirtilerek, ısınma konusundaki vergi indiriminin ise muhtemelen enflasyonda aşağı yönlü etkili olduğu bildirildi.

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