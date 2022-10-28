Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.