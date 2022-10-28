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Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok kişiyi ev eşyalarını çalıştırırken 2 kez düşünüyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik yakıyor biliyor musunuz?

Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.

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Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Bulaşık makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwhTelevizyon 
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh

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Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Televizyon 
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh

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Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri

Çamaşır makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

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