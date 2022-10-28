Fişini çekin! İşte cep düşmanı en çok elektrik yakan ev aletleri
Elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok kişiyi ev eşyalarını çalıştırırken 2 kez düşünüyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik yakıyor biliyor musunuz?
Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.
Bulaşık makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat
Aylık Tüketim: 10 kwhTelevizyon
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh
Televizyon
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh
Çamaşır makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 19 kwh