Türkiye Yüzyılı!... Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini açıklıyor canlı yayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin hazırladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Ankara Spor Salonu'nda kamuoyuna açıklıyor. "Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir" diyen Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu Ankara Spor Salonu'da açıklıyor. Erdoğan, salona girmeden önce Ankara Spor Salonu dışındaki kalabalığa hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun 'Siz bu ülkede ne yaptınız?' 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitim, sağlıkta, ulaşım, eberji ve tarımda neler yaptık. Biliyorsunuz. Daha neler yapacağız? Bunlar birazdan kapalı spor salonunda açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasına başladı... Programı anlı yayında izleyebilirsiniz... İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları..

- Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, bugün bu salonda bizlerle yüz yüze birlikte ve çeşitli medya mecralarından bizleri takip eden kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanıyla, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık.

- Cumhuriyetimizin ilk yüz yılına Anadolu'daki özellikle Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen bir saldırın altından giriş yağmıştık. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de tarihe gömmek isteyenler doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler. Beli bükülen milletimiz, 'Yurdumuzu alçaklara uğratma sakın' diyerek işgali bertaraf etti.

- Kardeşlerim, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.

Maşalar dün vardı, bugün de var!

- Cumhuriyetimiz maalesef bu asrın bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç mi hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da eksik olmadı. Dün vardı, bugün de var.

- Ülkemiz milli iradenin üstünlüğüne dayanmak üzere vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde altın kıymetinde yılarını heba etti.

- Ülkemiz vesayet yoluyla, cumhuriyet ve demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntılar çekti. Milletimizin teveccühü ile ülkeyi yönetme sorumluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'da böyle bir mirası devraldık. Kalkınma ve milletimizin sahip olması gereken demokrasi seviyesi ile bulunduğumuz yer çok büyüktü.

- Biz 20 yıl boyunca hep 'Durmak yok yola devam' dedik. Geliştirdik, güçlendirdik ve zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi... Yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle 20 yılda ülkemizin kayıplarını telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik.

Çözümü sadece milletin sinesinde aradık

- Emperyalistlerin, darbecilerin ne kadar aparatı varsa hepsi üzerimize salındı. Yeri geldi bildiriler yayınladılar, tuzaklar kurdular, terör örgütlerini harekete geçirdiler. Hatta partimizi kapatmaya çalıştılar. Bununla da kalmayıp silahla saldırmaya çalıştılar. Biz hiç şikayet etmek. Mücadele ettik. Çözümü sadece milletin sinesinde, milli iradenin gücünde aradık.

Ayasofya'yı yeniden açmamız bile...

- Geçmişte ayrıştırılmaya çalışılan kim varsa son 20 yıla sığdırmaya çalıştığımız bu büyük devrime katkı vermiştir. Herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik ve kayıplarını telafi ettik. Ayasofya'yı yeniden camii olarak açmamız bile büyük bir meydan okumadır.

- Bu tarihi dönemde hakkın hakikatın yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile çalışarak milli iradeyi güçlendirerek vesayeti adım adım yok ettik. İnsanımızın bugününü huzurla yaşamasını geleceğe umutla bakmasını sağladık.

Türkiye Yüzyıl'nın ilk hedefi: Yeni Anayasa

- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize eğitim, sağlık, enerji, sanayi, tarım alanlarında eserler kazandırırken hayata geçiremediğimiz işler de oldu. Ülkemizi darbe anayasasından kurtararak özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor. Bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir. 12 Eylül anayasasının raf ömrü çoktan doldu.

- Tekliflerimiz muhalefetin destek vermemesi sebebiyle yarım kaldı. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

Başörtü teklifi haftaya Meclis'te

Başı açık örtülü herkesin hakkı güvence altında olacak. Ailelerimizi sapkın akımlardan koruyacak yeni bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık. Önümüzdeki hafta teklifi Meclis'e sunarak ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Ülkemizin gündeminde yoktu birileri zorla soktu."

Beştepe'den hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan’ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.

Erdoğan'dan Türkiye'nin Yüzyılı paylaşımı

Erdoğan saat 16:00'da başlayacak toplantıya dakikalar kala, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Yüzyılı paylaşımı yaptı. Erdoğan'ın bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanıldığı Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız." notuyla paylaştı.

Alışılmışın dışında bir sahne düzeni... Tribünde davetliler var ama orta kısımda ağırlıklı şekilde protokol ya da bakanlar oturmayacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen, farklı etnik gruplarına, farklı inanç gruplarına mensup davetliler protokol yerinde oturacak. Ağırlıklı olarak vatandaşların oturacağı bir protokol düzeni olacak. Orta kısımda sandalyelerin üzerinde sadece Türk bayrakları var. Davetliler de orta kısımdaki yerlerini almaya başladılar. Devasa logo maketi de salonun ortasında duruyor.

11 siyasi partiye davet, 3 partiye davet yok

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi. HDP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ise toplantıya davet edilmedi.