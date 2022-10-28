Gördüğünüz yerde kaçın! Bu yiyecekler sizi adım adım ölüme sürüklüyor

Hemen hemen her gün yediğimiz birçok abur cuburlar, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu gıdaların bazıları ise sadece sağlığımızı bozmakla kalmıyor, bizi adeta adım adım ölüme götürüyor...

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Başta çocuklar olmak üzere sıklıkla tüketilen bazı gıdalar, sağlığı bozmanın yanında sinsice ölüme sürüklüyor. Tatlarıyla, görüntüleriyle ve isimleriyle oldukça masum olan bu gıdalar, kısa sürede etkisini göstermese de, uzun vadede tam anlamıyla zehir saçıyor...

İşte sizi adım adım ölüme götüren 10 ölümcül gıda:

1. Kızarmış patates

Patates kızartmasının tuz, yağ ve kalori bakımından son derece yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle üstünde çedar peyniri bulunan patatesler, bunu sağlığınız için korkunç bir duruma getiriyor. Normal bir porsiyon patates kızartması yaklaşık olarak 420 kalori içerir. Bunun üzerine 100 gr çedar peyniri eklendiğinder aynı porsiyona 400 kalori ve 35 gram yağ daha eklemiş oluyorsunuz. Bu sağlıklı eşiğin bir hayli üstündedir.

2. Kızarmış tatlılar

Derin yağda kızartılmış herhangi bir yiyecek, sağlık açısından oldukça kötü bir seçimdir ve zaten yüksek oranda şeker ve yağ içeren bir tatlıyı hamurla kaplamak (örneğin lokma) uzak durmanız gereken bir şeydir. Kızarmış yiyecekler atardamarlarınızı tıkayabilir ve bu da zaman içinde kalp krizlerine, felçlere ve şeker hastalığına sebep olabilir.

3. Bazı kahvaltılık gevrekler

Birçoğumuz güne bir kase mısır gevreği ile başlayanlardanız, fakat bazı durumlarda bu kahvaltı seçeneği aslında birçok zararlı bileşen içeriyor olabilir.

Bazı kahvaltılık gevrekler (özellikle çocuklar için olanlar), daha uzun süre dayanmaları için koruyucular, yapay boyalar, tatlandırıcılar ve yüksek miktarda şekerimiçinde barındırır. Amerikan Diyetisyenler Derneği Dergisi'nde yayınlanan bir makale, çocuklara pazarlanan tahılların, çocuklara pazarlanmayanlara göre daha fazla sodyum, karbonhidrat, şeker ve gram başına kalori içerdiğini tespit etti. Mümkün oldukça, lif oranı yüksek ve şeker oranı düşük olan tahıllar tüketmeye çalışın.

4. Patlamış mısır

Genellikle film izlerken tüketilen bu gıda kalori ve yağ yüklüdür. Patlamış mısır taneleri, yüzde 90'dan fazla doymuş yağ içeren fritözlerde patlatılır. Çoğumuz sinemalarda bu atıştırmalıkları yeme alışkanlığına engel olamayız. Orta boy büyüklükte bir paket 20 bardak patlamış mısır içerir. İçinde yaklaşık 1200 kalori ve 60 gram doymuş yağ bulunur. Kalori içeriği 3 büyük boy hamburgere eşdir. İçindeki doymuş yağ, yarım kalıp tereyağına denk gelir. Çoğu sağlıksız gıda maddesi gibi, düşük kalorili hava ile patlatılmış veya mikrodalgada patlamış mısır şeklinde sağlıklı görevleri vardır. Bu patlamış mısırlar 1 fincan porsiyonda sadece 30 kaloriyi içinde barındırır.

5. Gazlı içecekler

Gazlı içecekler teknik olarak bir gıda olmasa da yine de sağlıksız besinler listesinde haklı olarak önemli bir yer kaplıyor. Gazlı içeceklerin düzenli tüketiminin sağlığa etkileri arasında kalp hastalığı, diş çürümesi ve osteoporoz (kemik erimesi) yer alır. Gazlı içecekler bunun yanı sıra muazzam miktarda gizli şeker içerir ve ortalama bir kutu kola 10 çay kaşığı içerir. Kalorileri tam yağlı versiyonlardan daha düşük olsa da, zamanla diş minesini çürütebilen yapay tatlandırıcılar içerdiğinden, daha sağlıklı görünen diyet gazlı içecekler bile asla tüketilmemelidir.

6. İşlenmiş etler

İşlenmiş etler, etin daha uzun süre korunmasına ve rengin zenginleştirilmesine destek olmak için nitratlar ve diğer kimyasal katkı maddeleri içerecek şekilde üretilmiştir. Sosis gibi bazı işlenmiş etler de yüksek miktarda tuz ve yağ ile harmanlanarak hayvanların istenmeyen artıkları haline getirilmektedir. İşlenmiş et tüketmek bunun yanı sıra yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri gibi sağlık risklerine sebep olabilir.

7. Dondurulmuş gıdalar

Dondurulmuş hazır yiyecekler uygun bir seçim olsa da, besin değeri açısından çok az şey sunarlar. Dondurucuda uzun süre bekleyen bir şeyi yenilebilir bir öğüne dönüştürmek için üreticiler, gıdaya yüksek düzeyde koruyucu ve sodyum katar. Dolabınızı mağazadan satın alınan hazır yemeklerle doldurmak yerine, kendi ev yapımı alternatiflerinizi toplu halde yapın ve porsiyonları ayrı ayrı dondurun.

8. Tavuk nuggets

Tavuk nuggets'ın tavuk içerdiği için sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünmeyin. Gerçek şu ki, tavuk nugget'lar şok seyrek şekilde sadece tavuk göğsü içerir, üreticiler eti hacim artırıcı maddeler ve arta kalan karkas parçalarıyla karıştırır (ortalama külçe proteinden yüzde 50 daha fazla yağ ve karbonhidrat içerir.) Derin yağda kızartılmış nugget tüketmek yerine, Parçalara ayrılmış ve ekmek kırıntılarına bulanmış yağsız tavuk göğsü tercih ederek evde kendi sağlıklı tavuk nuggetlarınızı hazırlayabilirsiniz.

9. Konserve yiyecekler

Bu listede, konserve yiyecekler sağlığınız için bu ilk 10'da yer alan diğer yiyeceklerden bazıları kadar zararlı değildir, fakat yüksek miktarda tuz ve BPA içerirler. Doğru yapıldığında çoğu yemek, vitaminler ve faydalarla dolu doyurucu ve sağlıklı bir gıda haline gelebilir, bu sebeple konserve gıdalar tercih etmek yerine, içinde ne olduğundan emin olduğunuz kendi taze yemeklerinizi yapmanız daha sağlıklıdır.

10. Poğaça

Poğaçaları özellikle kahvaltılarda çok sevilerek tüketilir fakat uzun vadede kalbiniz bu gıdayı sevmeyecektir. Poğaçaların içinde yüksek miktarda margarin bulunur ve bu kalbiniz için büyük bir tehdittir. Besin değeri olarak çok düşük olan bu yiyecek tam bir boş kalori kaynağıdır.