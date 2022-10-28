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Tayvan ziyareti krize neden olmuştu! Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı

Tayvan ziyareti krize neden olmuştu! Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı Tayvan ziyareti birçok krizi de beraberinde getirmişti. Aylarca konuşulan ziyaret sonrası Çin, Tayvan sınırı hattında askeri tatbikatlar yapmaya başlamıştı. Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Pelosi çiftinin evine giren saldırganın Paul Pelosi'yi darp ettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evde olmadığı bildirildi. Söz konusu saldırganın gözaltında altına alındığı ve saldırının nedeninin soruşturulduğu ise gelen bilgiler arasında.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

Alkollü araç kullanımından tutuklanmıştı

Mayıs 2022'de California Otoyol Devriyesi'nden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti.

Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

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