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Lütfü Türkkan'ın Togg paylaşımı tepki çekti

Lütfü Türkkan'ın Togg paylaşımı tepki çekti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin otomobili Togg ile yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı.

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Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (TOGG) üretim tesisi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Üretim bandından inecek yerli otomobil, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı.

Togg'dan rahatsız oldu

Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TOGG üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullandı

Türkkan'ın paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.

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