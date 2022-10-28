Aliyev'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı için tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı göndererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutladı.

Aliyev, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi, güçlü bir ülke haline geldiğini belirtti.

Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin aynı zamanda, son derece karmaşık süreçlerin yaşandığı dünyada ve bölgede barış ve istikrarın tesisi, hakların ve adaletin korunması için istikrarlı ve kararlı konumu ile uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti. Aliyev, Türkiye'nin bu günlere gelmesinde Erdoğan'ın sıkı ve yorulmadan çalışmalarının Türk halkının Erdoğan'ın liderliği altında yürütülen devlet politikasına olan büyük güvenine ve desteğine dayandığını ifade ederek, güçlü Türkiye'nin her başarısını Azerbaycan'ın başarımız olarak görüştüklerini ve bundan son derece gurur duyduklarını kaydetti.

Dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada bir benzerinin olmadığını ve iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olduğunu belirten Aliyev, “Tarihin en önemli anlarında Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda da yanımızda olduğunu, siz dahil tüm halkınızın ilk anlardan itibaren son ana kadar bize destek olduğunu her zaman takdir ediyor ve hiçbir zaman unutmuyoruz Bugün bile kardeş Türkiye, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin restorasyonu ve yeniden inşasında Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir. Birkaç gün önce, Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılışına, 'Dost Agropark' akıllı tarım kompleksine ve Azerbaycan ziyaretiniz çerçevesinde bir dizi önemli altyapı projesinin temellerinin ortaklaşa atmamız ilişkilerimizin sarsılmaz geleneklerinin bir ifadesidir. Şuşa Deklarasyonu ile ittifaklık zirvesine yükselen ilişkilerimizin siyasi, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, askeri ve diğer alanlarda hayatın her alanında kendini göstermesinden dolayı çok mutluyuz. 'Bir millet, iki devlet' sloganıyla yola çıkan ülkelerimiz arasındaki ittifaklık ortak çabalarımızla başarıyla gelişmeye devam edeceğine eminim. Böyle önemli bir günde, size sağlık, mutluluk, devlet çalışmalarınızda başarı, kardeş Türkiye halkına barış, huzur ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.