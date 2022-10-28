AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı tanıtımına CHP temsilci göndermedi İYİ Parti ise...

AK Parti'nin 2023 Türkiye yüzyılı" vizyon belgesinin açıklandığı toplantıya CHP'den temsilci bulunmazken ittifak ortağı İYİ Parti Koray Aydın ile salondaki yerini aldı.

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nın davetli listesi de en az içeriği kadar konuşuldu.

CHP yok İYİ Parti var

11 siyasi parti liderine davetin yapıldığı programa CHP'den katılımın olmaması dikkat çekti. Millet İttifakı'nın diğer ortağı ise davete katılmayı tercih etti. İYİ Parti'den Koray Aydın salonda bulundu.

Muhalif gazetecilerin davet edildiği etkinliğe katılım mahalle baskısı yüzünden düşük oldu. İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker katılmadı.

Fatih Portakal, Gürkan Hacır, Çağlar Cilara, Yavuz Oğhan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalı davete icabet edenler isimler arasındaydı.

Portakal canlı yayın yaptı

Portakal basın mensuplarına ayrılan yerden değil tribinlerden izlemeyi tercih etti. Tören başlamadan önce Portakal canlı yayın yaparak salondan izlenimler aktardı.

11 siyasi parti davet edilmişti

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi. Deva, Gelecek ve HDP programa davet edilmedi.

Programda, protokol düzeni oluşturulmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturuyor. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.

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