Bir türlü doymak bilmiyorsanız bu alışkanlığınızı hemen bırakın!

Aşırı şeker tüketimi, vücudumuzda birçok olumsuz durumu beraberinde getiriyor. İnsülin direncini artırıyor bu da bir türlü doygunluk hissinin sağlanamamasına yol açıyor. Şekerin, ağız ve diş sağlığından, cilt sağlığına, mide sorunlarına ve hafızaya zararları bulunuyor. İşte şekeri hayatınızdan çıkartmanız için bazı sebepler...

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Öğünlerinizi yedikten sonra bile hiç doymamış gibi hissediyorsanız şekerin vücudunuzdaki yan etkilerini hissediyor olabilirsiniz. İnsanı bağımlılığa kadar sürükleyen bir besin olan şeker, doyumsuzluğun ana nedenlerinden biri. Özellikle kilo aldığınız halde doymak bilmiyorsanız şekeri hayatınızdan çıkarmanın vakti gelmiş demektir.

Şekerin vücuda olumsuz etkileri:

Harvard Health Publishing'e göre, şeker yediğimizde çoğu parçalanır ve ince bağırsakta emilir. Özel enzimler daha büyük moleküllere saldırır ve onları daha basit üç şekere dönüştürür: glikoz, galaktoz ve fruktoz. Karaciğer ve kaslar, glikozun bir kısmını, vücudunuzun ihtiyacı olduğunda tekrar glikoza dönüştürülebilen bir molekül olan glikojen olarak depolar.

Hastalıkları tetikliyor

Çok miktarda ilave şeker tüketiyorsanız, hücreler zamanla insüline dirençli hale gelebilir ve bu da sistemik inflamasyon, tip 2 diyabet ve diğer kronik durumlar için bir risk faktörüdür.

Çok fazla şeker tüketmek ayrıca kilo alımı ve obezite, kalp hastalığı için risk faktörleri, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ve kanser ile bağlantılıdır.

Aşağıdaki işaretler, çok fazla şeker yediğiniz için vücudunuzun gösterdiği reaksiyon olabilir. Bunlardan bir ya da birkaçına sahipseniz en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.

Kilo almanıza rağmen açsanız...

Eklenen şekerler yoluyla çok fazla kalori tüketiyorsanız, artan açlık ilk belirtilerden biridir. Işlenmiş atıştırmalıkların ve şekerli atıştırmalıkların çoğunda bulunmayan protein, lif ve sağlıklı yağlar olmadan, vücudun şekeri hızla yaktığını ve açlığı artırdığını ve bunun da sürekli aç hissetmenize neden olduğunu unutmayın. Kısaca, şeker yemek, daha fazla şeker yeme isteği uyandırır, bu da sizi daha çok acıktırır.

Sürekli sinirliyseniz

Kendinizi huysuz, sinirli veya gergin hissediyorsanız, bunun tek nedeni stres olmayabilir. Bu aynı zamanda çok fazla şeker yediğinizin bir işareti olabilir.

Yorgunluk ve halsizlik

Şeker kolayca emilir ve sindirilir, bu nedenle kendinizi yorgun hissediyorsanız, bunun nedeni diyetinize aldığınız şeker miktarı olabilir.

Bağımlılık yapıyor

Canınız tatlı çekiyorsa, şekerin beyninizde yarattığı iyi hissettiren etkilere bağımlı olabilirsiniz.

Yüksek tansiyon sebebi

Araştırmaya göre, şekerli içeceklerin tüketilmesi, yüksek tansiyon ve daha yüksek hipertansiyon insidansı ile önemli bir ilişkiye sahiptir.

Eklem ağrıları

Eklemlerdeki ağrıyı her zaman yaşınıza bağlamayın.

Uyku sorunlarına yol açar

Dalmakta ve deliksiz uyku çekmede sorunlar yaşamaya başladıysanız günde ne kadar şeker yediğinize mutlaka dikkat etmelisiniz.

Sindirim sorunlarına neden olur

Mide ağrınız, kramplarınız veya ishaliniz varsa, suçlamak için birçok neden olabilir ve doktorunuz belirtilerinizin temeline inmenize yardımcı olabilir. Uzmanlar, bağırsakları tahriş ettiği bilinen çok fazla şekerin olası suçlulardan biri olduğunu söylüyor.