Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul'un Türkiye Yüzyılı sözlerinden biri olarak hedeflerin arasında olduğunu belirterek, "Yakında Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Biz bu projeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı' programında AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vizyonun bir parçası olan Kanal İstanbul Projesiyle ilgili de konuşarak muhalefetin tavrını eleştirdi.

"Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor"

Kanal İstanbul'la ilgili olarak Erdoğan, "Eser ve hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Şimdi geliyorum toplantımızın asıl yönüne. Bir de Türkiye Yüzyılı programı ile yapmayı hedeflediğimiz çalışmalara. Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Şimdiye kadar her atılan adıma karşı çıkıyorlar, dikili taşınız yok. Yapacağız, bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul çalışmaları başlayacak" dedi.

"Bunların kafası basmaz, anlamaz bunları"

Muhalefete yüklenmeye devam eden, " İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız, Kanal İstanbul'la. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunları anlamaz. Bunlar 18 Temmuz Çanakkale Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi'ye hayır diyorlardı, yaptık. Siz ne derseniz deyin biz yürüyoruz" ifadelerini kullandı.