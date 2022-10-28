HABER / SPOR / GALATASARAY
Karagümrük-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GALATASARAY
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.
GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1