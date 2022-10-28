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Karagümrük-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Karagümrük-Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

HAKEM: Bahattin Şimşek
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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