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İYİ Parti'yi sarsan ölümler! 1 haftada İYİ Parti'nin iki il başkanı hayatını kaybetti

İYİ Parti'yi sarsan ölümler! 1 haftada İYİ Parti'nin iki il başkanı hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım da 22 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan duyurdu.

Geçen eylül ayında aort damarı yırtılan ve acil olarak ameliyata alınan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 29 Eylül'de taburcu olmuş ve evinde istirahate çekilmişti.

Tekrar rahatsızlanan Tozoğlu, yeniden hastaneye kaldırılarak tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu. Tozoğlu, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

22 Ekim'de de Gaziantep İl Başkanı vefat etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akşener, acı haberi duyurdu.

Akşener'den taziye mesajı

Tozoğlu'nun vefat haberini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun..."

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