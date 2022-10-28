Okan Buruk: 2 golümüz verilmedi nedenini bilmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Buruk,"2 golümüz verilmedi nedenini bilmiyorum" dedi.

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasında 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çok pozisyona girdik, atamadık"

Maçı değerlendiren Buruk, "Bu hafta tutuk başladık. Olimpiyat Stadı'nda oynamak da bir iştir. Maça iyi başlamadık ama sonrasında kontrolü aldık. Rakip birkaç pozisyonda kalemize yaklaştı. İlk yarı sonunda istediğimiz gibi pozisyonlar yakalayamadık. Çok pozisyona girdik, atamadık." dedi.

"2 tane iptal edilen golümüz var"

Gollerinin iptal edildiğini söyleyen Okan Buruk, "Çok pozisyona girdik. Daha farklı bir maç olabilirdi. Bunun yanı sıra 2 tane iptal edilen golümüz var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Çok net pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde bitirebilirdik maçı.

Barış da Kerem de formayı istiyor. Bugün tam olarak Kerem'lik bir oyun çıkmadı. Devamında Barış girdi, o da istekliydi, daha iyisini de yapabilecek kalitesi var. Ondan daha iyisini bekliyorum. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Haftaya zorlu bir derbi olacak"

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Buruk, "Geniş bir kadromuz var. Giren, çıkan herkes %100'ünü vermeye çalışıyor. Önümüzde artık bir derbi var. Zor bir karşılaşma olacak. Hoca değiştirdiler. Hedefimiz lig arasına kadar 3 puanlarla devam edebilmek.

Dönecek oyuncularımız var. Haftaya zorlu bir derbi olacak. Beşiktaş'ın iyi kadrosu var. Şenol Güneş'e de buradan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Derbiye yakışır bir maç olacaktır. Derbide iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz." dedi.