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Türk derbisinin kazananı Fenerbahçe

Türk derbisinin kazananı Fenerbahçe

EuroLeague'de Fenerbahçe, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup ederek Avrupa'da yenilmezlik serisini sürdürdü.

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EuroLeague’in 5. haftasında temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Baştan sona çok etkili bir hücum performansı sergileyen Fenerbahçe, Scottie Wilbekin önderliğinde sahadan 79-88 galip ayrıldı.

Fenerbahçe nağmalup devam ediyor

Sinan Erdem’de oynanan derbiyi kazanan Fenerbahçe, yoluna namağlup şekilde devam ederken Anadolu Efes ise 3. yenilgisini yaşadı.

EuroLeague’de gelecek hafta Anadolu Efes, Bayern Münih’in konuğu olacak. Fenerbahçe ise zorlu Barcelona deplasmanında sahne alacak.

Micic'in 17 sayısı galibiyete yetmedi

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 17 sayı, 5 asist; Amath M’Baye 11 sayı, 5 ribaund; Elijah Bryant 12 sayı, 1 ribaundla oynadı.

Wilbekin yıldızlaştı

Fenerbahçe'de ise Scottie Wilbekin 25 sayı, 3 ribaund, 2 asist; Marko Guduric 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Carsen Edwards 10 sayı, 1 ribaund; Johnathan Motley 9 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

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