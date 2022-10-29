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Google 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Google 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

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Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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