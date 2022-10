TOGG fabrikası bugün açılıyor! TOGG 5 ay sonra 6 farklı renkte satışta olacak fiyatı kaç TL olacak?

TOGG'da büyük heyecan... TOGG’un tamamen elektrikli otomobillerini üretecek Gemlik Kampusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılıyor. 4 bine yakın kişinin takip edeceği tören saat 18.00'de. törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşmesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik’teki devasa tesis içerisinde gerçekleşecek.

Türkiye’nin küresel teknoloji markası olma hedefiyle yola çıkan yerli otomobil TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu fabrikası bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni saat 18.00'de başlayacak. Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşmesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik’teki devasa tesis içerisinde gerçekleşecek.

TOGG'un satışı 5 ay sonra başlayacak

Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG’un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. TOGG altı farklı renk seçeneğiyle piyasada olacak.

1.5 yıl boyunca sadece Türkiye'de satılacak

15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023’te satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

Sadece fabrika değil aynı zamanda kampus

Gemlik’teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi ‘TOGG Gemlik Kampusu’ olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG’un Gemlik Kampusu’nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.

TOGG C-Suv'a 6 farklı renk seçeneği

TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV’un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye’nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı. TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

Fikri ve sınai mülkiyeti % 100 Türkiye'nin

“Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi ‘duygusal’ Doğu kültürü ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık.”

TOGG'un fiyatı ne olacak?

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG’un fiyatının C Segment SUV bir araçla sınıfında rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacağını belirtmişti. C Segment İçten yanmalı ve daha düşük teknolojiye sahip araçlar şu an 800 bin TL ila 1 milyon lira civarı iken bu rakam elektrikli otomobillerde 1.5 milyon TL'den 3 milyon TL’ye kadar çıkıyor. TOGG için tahmin edilen 800 bin TL ila 1 milyon TL arası rakam ilan edildiği takdirde gayet cazip satış rakamı olacaktır.