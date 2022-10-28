Yerli otomobil Togg'un piyasaya sürüleceği renkler belli oldu

"Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz"

AA'nın haberine göre; açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz.