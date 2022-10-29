Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında! 100'e 1 kala 'Yaşasın Cumhuriyet'...
Bugün Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü. Tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun...
Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yokluklardan çıkardığı mucizenin adı olan Cumhuriyet’in 99’uncu yılının gururunu yaşıyor. Cumhuriyet coşkusu 100’üncü yıla 1 kala, tüm yurtta kutlanacak.
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanmış, yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edilmişti.
İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye devletinin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu.
O güne kadar Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütülmüştü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nı onay için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.