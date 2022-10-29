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DNA testiyle 186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk yapacağı işi söyledi

DNA testiyle 186 milyon liralık mirasa ortak olan genç ilk yapacağı işi söyledi

İzmir'de yaşarken iki çocuğunu bırakıp Hollanda'ya giden Z.S.'ye açılan babalık davası sonuçlandı. DNA testiyle Z.S.'nin 186 milyon liralık mirasına ortak olan çocuklardan T.C. "Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'Bize bugüne kadar neden babalık yapmadın?' diye sormak istiyorum." dedi.

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İzmir'de müteahitlik yapan Z.S.'nin 1991'de 7 yıl birlikte yaşadığı A.Ç.'den olan kızı B.Ç. (30) ve oğlu T.Ç., (24) iş adamına babalık davası açtı. İki genç, yapılan DNA testiyle 186 milyon lira serveti olan Z.S.'nin çocukları olduklarını kanıtladı.

Mahkeme kararıyla iş adamının nüfusuna geçen T.Ç. ile B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. İki kardeş vatandaşlık hakkı için Hollanda Konsolosluğu'na yazı gönderdi.

"Neden babalık yapmadın?"

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadığı süreci anlatan T.Ç., şunları söyledi:

"Davayı adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkân tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda Konsolosluğu'na da vatandaşlık hakkıyla ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'Bize bugüne kadar neden babalık yapmadın?' diye sormak istiyorum. Neden bizimle ilgilenmediğini öğrenmek istiyorum."

"Mahkeme harcı ödeyecek durumu yoktu"

Avukat Varol Turbay, "Z.S.'nin ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin maddi durumu yetersizdi. Mahkeme harcı ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hâkim de bu talebimizi yerinde buldu." dedi.

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