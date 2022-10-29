Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar Anıtkabir'i ziyaret etti

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Cumhuriyetin 99. yılında, Anıtkabir'i ziyaret etti ve Ata'nın huzuruna çıktı. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri başında da dua etti.Abone ol
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Anıtkabir’de Ata'nın huzuruna çıktı. 29 Ekim Cumuriyet Bayramının 99. yılında Anıtkabir’i ziyaret etti. Usta sanatçı Ebru Yaşar, Anıtkabir’deki Kurtuluş Savaşı müzesini de gezdi.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabri başında dua etti. Ebru Yaşar’ın Ankara’ya gelişinin tek sebebi büyük önderi ziyaret etmek değildi. Başkentlilerle de hasret giderdi.
Anıtkabir ziyareti sonrası Ankaralı hayranlarıyla buluştu
Yenimahalle Belediyesi Cumhuriyet Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar’ı Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu.
7’den 70’e herkes oradaydı. Salon hınca hınç doldu. Sahnesi, başkentlileri mest etti.
Özbekistanlı dinleyicileri de vardı. Şarkılarını ezbere bildikleri Ebru yaşar’ı heyecanla beklediler. Usta sanatçı Ebru Yaşar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.