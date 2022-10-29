Giresun'da kocasıyla yengesini arabada yakalayan kadın çılgına döndü

GİRESUN'da kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, hemen harekete geçti. Yaptığı yakip sonucu kadın kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca çılgına döndü.

Abone ol

Giresun'da yaşayan bir kadın iddiaya göre aldatıldığını düşünerek kocasını takip etti. Yengesiyle kocasını aynı arabada yakalayan kadın sokak ortasında birinin saçına diğerinin de yakasına yaptıştı.

Önce takip etti sonra önlerine geçip durdurdu

Show TV haberde yayınlanan habere göre; genç kadın hastanedeyken iddiaya göre kendisine bir telefon geldi ve arayan kişi kocası ile yengesinin ona ihanet ettiğini söyledi. İkisi de o sırada aynı arabadaydı. Öfkelenen kadın bir hışımla hastaneden çıkarak kocasının ve yengesinin içinde bulunduğu aracın peşine düştü. Önce takip etti sonra önlerine geçip durdurdu.

Aracı durduran kadın hesap sordu

Aracı durdurmayı başaran kadın kocasına ve yengesine “Allah önüme çıkarttı resmen. Nereye gidiyordunuz? Hani sen bu kadından nefret ediyordun? Gezdiriyor musun? Ben hastanedeyken… Nereye gidiyorsunuz? Hani kocamdan nefret ediyordun benim. Oğlum sana bu adam iftira attı ya, nasıl geziyorsun bununla?” sözleri hesap sorarken aralarına arbede çıktı.

Aldatıldığını düşünen kadın kocasının yakasına yapıştı

Kocasının yakasına yapışan kadın “3 tane çocuğunu atıp, defalarca sana yalvarıyordum. Benim bu halimle bana onu söyle. Benim bu hasta halimle sen…” diyerek kocasına küfürler savurdu. Kocasının kendisini arabaya bindirmeye çalışması üzerine de “Nereye bindiriyorsun beni? Nereye bindiriyorsun? Nereye götürüyorsun bu kadını, seni mahvedeceğim. Sizi öyle dava edeceğim” şeklinde kocasına çıkıştı.

Boşanma davasının açıldığı iddia edildi

Adam o anlarda eşini sakinleştirmeye çalışsa da bir türlü başaramadı. Talihsiz kadın ve kardeşi bu görüntülerin ardından iddiaya göre eşlerine boşanma davası açmaya hazırlandıkları öğrenildi.