MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, kahramanlıkla pekişen muhteşem bir mücadele sürecinin, zaferle perçinlenen muazzam bir muharebe zincirinin son etaptaki eseri ve erdemi olduğunu belirtti.

Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun, Cumhuriyetin müstesna fikir ve fiiliyle tescillendiğine işaret eden Bahçeli, aynı zamanda Cumhuriyetin, tarihin akışını yeni bir devlet ve toplum teşkilatlanmasıyla değiştirdiğini, bu değişim halinin kaotik bir başkalaşma girdabına düşmeden geçmişin mirasını geleceğin ümitleriyle eklemlendirdiğini kaydetti.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, milli egemenliğe dayanan dev bir atılım, uzun savaşlar döneminin taçlanmış nihai aşaması olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını kurtarmak isteyen milletimizin ruhundan doğan bir şaheserdir"

Türk milletinin, 29 Ekim 1923'te, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini gerçekleştirdiğini, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve ahlakıyla ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti, şehit kanlarıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarla vücut bulmuş, bu haliyle sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte ileriye, muasır ve müreffeh bir seviyeye erişme azmini çok açık göstermiştir. Milli Mücadele'nin her safhasında, sahip olunan manevi kuvvet ve direncin yegane kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir. Türk milletinin varlığını ve haysiyetini koruma esaslarının belirlenip ilam edildiği Cumhuriyetin sonsuza kadar var olması her vatan evladının ahlaki sorumluluğu ve milli ödevidir."

Milli birlik ve kardeşlik bağlarının gücünün Cumhuriyetin gücü olduğunu ifade eden Bahçeli, cumhurun onuru ile Cumhuriyetin onurunun da bir ve beraber olduğunu belirtti.

Cumhur ile Cumhuriyetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tam bir kenetlenme, eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçtiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet demek demokrasinin ve milli iradenin istikrarı, iradesi ve itibarı demektir. 29 Ekim 1923 tarihinde alınan son ve kesin kararla, Türk milletinin bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına gölge düşürmeyeceği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayacağı tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde somutlaşmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin istiklal ve istikbal güvenliği, Türkiye'yi yüksek hedeflere, diriliş ve yükseliş zirvesine taşıyacak rejim güvencedir. Bu güvencenin tahrip edilip tartışmaya açılması devletin kuruluş felsefesine büyük bir karşı çıkıştır ki buna da asla izin verilmeyecek, kapı aralanmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır. Bu münasebetle büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize ve büyük ceddimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum."