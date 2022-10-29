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‘’Sürekli üşüyorum ayaklarım hiç ısınmıyor’’ diyenlere dikkat! Bu haber sizin için

‘’Sürekli üşüyorum ayaklarım hiç ısınmıyor’’ diyenlere dikkat! Bu haber sizin için

Kış günlerine daha çok yaklaştığımız şu günlerde, özellikle kansızlık problemi yaşayanlarda üşüme daha çok görülüyor. Kimsenin üşümediği ortamlarda bile üşüme hissediyorsanız zayıf dolaşım sistemine sahip olabilirsiniz.

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Herkesten daha çok üşüyen insanlar sadece kış günlerinde değil, yaz mevsimlerinde de üşüyebiliyor. Üşümenin nedenleri arasında kansızlık ve zayıf dolaşım sisteminin yer aldığı bilinir. Eğer sağlık probleminiz yoksa üşümenizi azaltacak yöntemleri deneyebilirsiniz.

Özellikle el ve ayak üşümesinin altında toplumda ‘kansızlık’ olarak bilinen anemi hastalığı yatabilir. Önemli bir sağlık sorunu olan ve oldukça sık görülen anemi hastalığına kadınlarda daha sık rastlanıyor. Bunun sebebi ise yetersiz beslenme, katı diyet uygulama, aşırı kan kaybetme (uzun adetler nedeniyle) veya sindirim sisteminde emilim eksikliği olabiliyor. Tedavi olmadıkça üşüme ile başlayan halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler giderek ilerliyor ve yaşamı olumsuz hale getiriyor.

Egzersiz yapın

Egzersiz yapmanın sağlık açısından birçok faydası olduğu herkes tarafından biliniyor. Egzersiz yapmak üşümeye de iyi geliyor. Dolaşım sisteminizi hareketlendirmek istiyorsanız, ayağa kalkıp hareket etmelisiniz. Tüm gün aynı pozisyonda oturup kalmanın size hiçbir faydası olmaz. Eğer spor salonuna yazılmaya niyetiniz yoksa, yemeklerden sonra yürüyüş yamak da işe yarayacaktır. Üstelik fazla vaktinizi almaz ama dolaşıma büyük katkı sağlar.

Masaj yaptırın

Eğer salona gidecek maddi durumunuz varsa, kendinizi masaj ile şımartın. Ya da belki sevgiliniz size bu konuda yardımcı olabilir. Her iki şekilde de dokunuşların sağlayacağı baskı vücudunuzdaki kan dolaşımını artırır.

Sarımsak ve zencefil

Sağlıklı beslenmek formda olmanızı sağlar, daha enerjik hissettirir ve dolaşımı güçlendirir. Daha çok su içmek de oldukça iyi fikirdir. Sarımsak ve zencefil ise kan dolaşımını destekleyen besinlerdir.

Sıcak duş alın

Isı yardımcı olur. Kendinizi gerçekten üşümüş hissettiğinizde ya sıcak bir duş alın ya da sıcak su torbalarından faydalanın.

Uzun süre hareketsiz kalmayın

Ofiste, masanızda günde en az 8 saat oturmak zorunda kaldığınızda, ihtiyacınız olan egzersizden mahrum kalabilirsiniz. Bacaklarınızı yarım saatte bir esnetseniz de dolaşımınızı da hızlandırmanız gerekir. Arada sırada kalkıp turlamak vücudunuzun ısınmasını sağlar.

Dar kıyafetler giymeyin

Kalın çoraplar ya da hırka, ısınmak için giydiğiniz giysilerin çok kalın olmamalarına özen gösterin. Çünkü bu tarz kıyafetler vücudunuzu sıkıp, kan dolaşımını daha kötü hale sokabilirler. Bol, rahat giysiler sağlığınız için her zaman daha iyidir.

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