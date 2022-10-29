İstanbul’a yeni vapur hatları geliyor! Seferler 1 Kasım’da başlıyor

MARMARA Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’te 7 yeni vapur hattı, 1 Kasım itibariyle seferlerine başlıyor. Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olan 2 yeni hat ise 28 Ekim’de açıldı. 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçen eylül ayında; Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Avcılar-Bostancı arasında yeni vapur hatları oluşturulmasına karar verilmişti. Yeni hatlar 1 Kasım itibariyle seferlerine başlayacak.

Aşiyan'a 2 hat konuldu

İBB, 28 Ekim'de açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. “Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu” ve “Üsküdar-Aşiyan” deniz yolu hatları da 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Ayrıca 1 Kasım'dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.

Kadıköy - Eyüp arası 50 dakika

Kadıköy – Kasımpaşa – Fener – Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak. Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor.

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar – Bakırköy – Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek hatta ise günde 20 sefer yapılacak.

İşte yeni hatların ücret tarifesi

1 Kasım'da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

Çengelköy – Kabataş Hattı: 9.47 TL

Beşiktaş – Eyüp Hattı: 11.50 TL

Kadıköy – Eyüp Hattı: 11.50 TL

Avcılar – Kadıköy Hattı: 28.74 TL

Avcılar – Bostancı: 31.85 TL

Maltepe – Adalar Hattı: 21.90 TL

Bostancı – Kabataş Hattı: 11.50 TL