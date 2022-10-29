Adrea Pirlo'dan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın 33. dakikasında bir kişi eksik kalmalarının skoru etkilediğini söyledi.

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Pirlo, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı iki bölümde değerlendirdiğini aktaran İtalyan teknik adam, "İlk yarım saat istediklerimizi yapabildik ama 10 kişi kaldıktan sonra böyle bir takıma karşı maçı kazanmak kolay olmuyor. 10 kişi kaldıktan sonra zordu ama yine de disiplinden kopmadık. Ancak istediğimiz sonucu alamadık. Bütün oyuncularımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Maçın 33. dakikasında Adnan Uğur'un Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla ilgili Pirlo, "Hakem konuşmak istemiyorum ve sevmiyorum. Sarı kart veya kırmızı kart diyenler çıkabilir ama televizyondan bakarak kırmızı kart verdi. Ancak sarı kart da verilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Andrea Pirlo, Türkiye'de çalışmaya alışıp alışmadığının sorulması üzerine, "Adapte olmak zorundayım. Bu ligi daha çok tanımam gerek. Her geçen gün adapte oluyorum. Önümüzde daha iyi maçlar yapmak, 3 puanlar alabilmek için uğraşacağız, çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.