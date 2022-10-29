Cumhuriyet'in 99. yılı kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı 'TOGG'la taçlandırıyoruz'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Kutlamalar devam ediyor...

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Cumhuriyet'in 99. yıldönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katıldı.

TOGG'un açılışıyla taçlandırıyoruz

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bugün yürütülen zorlu ve destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü idrak ediyoruz. Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimizin hayalini buluşturmak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı...