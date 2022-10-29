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Prof. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı

Prof. Naci Görür Malatya'daki depremin ardından uyardı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, dün akşam meydana gelen 4,1 büyüklüğünde depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF'ın bu kesimi stres biriktiriyor" dedi.

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AFAD, saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ise deprem 4.0 büyüklüğünde ve yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF'ın bu kesimi stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, az önce Karşıyaka-Pütürge/ Malatya'da 4,0 deprem oldu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF'ın bu kesimi stres biriktiriyor. Geçmiş olsun, sevgiyle" dedi. 

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