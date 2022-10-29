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Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı

Togg'dan açılış öncesi dikkat çeken paylaşım 'Devrim' detayı

TOGG, sosyal medya hesaplarından açılış öncesi bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta TOGG Sedan ve SUV araçlarının yanında Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil 'Devrim' de yer aldı.

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Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Togg otomobilinin fabrikasının açılışına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açacağı fabrikaya binlerce davetli gelmeye başladı.

Togg ise güne özel Twitter'dan paylaşımda bulundu. Togg "Dün, bugün, gelecek... Devrim mühendislerine saygıyla. YeniLig şimdi Gemlik" paylaşımını yaptı ve Devrim ile Togg'un otomobillerinin bir arada olduğu fotoğrafı ekledi.

Devrim'e büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan "Devrim" otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi.

Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Togg özellikleri

Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.

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