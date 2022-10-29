Anıtkabir'de yüzük sohbeti! Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gösterdiği yüzüğün sırrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.