Anıtkabir'de yüzük sohbeti! Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a gösterdiği yüzüğün sırrı
CUMHURİYETİN 99. yıldönümü kutlamaları için Anıtkabir'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Parmağındaki yüzüğü gösteren Bahçeli ile Erdoğan arasında tebessümler eşliğinde bir yüzük sohbeti geçti. Bahçeli'nin parmağındaki yüzüğün adı ve hikayesi ne?..
Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü törenlerle kutlanırken, Anıtkabir'deki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 'yüzük' sohbeti dikkat çekti. Bahçeli, Erdoğan'a yüzüğünü gösterdi, gülümsemeler eşliğinde bir sohbet gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
Anıtkabir'deki tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında neşeli bir 'yüzük' sohbeti oldu.
İşte Kızılelma Yüzüğü'nün hikayesi...
Yüzüklere olan düşkünlüğüyle bilinen Devlet Bahçeli, törene parmağında 'Kızılelma' yüzüğüyle gelmişti. Bahçeli'ye o yüzük 16 Ekim'deki Konya programında hediye edilmişti.