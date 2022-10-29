Fatih Portakal ve Nevşin Mengü beni bitirdi! Ne oldu sadece 2 muhalif gazeteci gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladığı toplantıya pek çok muhalif gazeteci davet edilmişti... Sonuçta sadece iki muhalif gazeteci katıldı o toplantıya... İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın, muhalif gazetecilerin tavrına ve muhalif isimlerin davet edilmesine sert tepki gösterenler kardeşleri Süleyman ve Mehmet Özışık'a söyleyecekleri var...

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AK Parti Türkiye Yüzyılı vizyon toplantısını davet ettiği muhalif gazetecilerle gerçekleştiremedi. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1,5 saat konuştuğu toplantıya muhalif olarak bilinen sadece Gürkan Hacır ve Fatih Portakal katıldı.

Fatih Portakal, Nevşin Mengi, İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Özlem Gürses veya bir başkası...

Soner Yalçın, Ertuğrul Özkök gibi isimler AK Parti'nin bu davetine sıcak baktılar ama kendilerince mazaretleri vardı, katılamayacaklarını açıkladılar.

AK Parti'nin bu davetine tepkiler de vardı. Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık kardeşler çok sert konuştukları videolarla takipçilerinin karşısına çıktılar.

Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık'ın bu videoları Hadi Özışık'a karşı tepkilere neden oldu.

Hadi Özışık'ın takipçileri "Nevşin Alman ajanıydı neden davet edildi" videosuna bazı takipçileri adeta isyan etti.

Hatta işi hakarete varanlar bile oldu.

İşte tüm bu tartışmalara karşı Hadi Özışık yeniden ekran karşısına geçti ve aslında ne konuştuğunu, ne anlatmak istediğini detaylarıyla anlattı.

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