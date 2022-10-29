Karşınızda merak edilen tüm ayrıntılarıyla Togg'un özellikleri

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Herkesin sabırsızlıkla yollarda görmek istediği aracın özellikleri bir kez daha merak konusu oldu. İşte ayrıntılarıyla yerli ve milli otomobil Togg'un ayrıntıları.