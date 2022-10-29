Karşınızda merak edilen tüm ayrıntılarıyla Togg'un özellikleri
Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik tesislerinin açılışı 29 Ekim'de yapılıyor. İşte lilyonların merakla beklediği yerli ve milli otomobil Togg'un özellikleri
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Herkesin sabırsızlıkla yollarda görmek istediği aracın özellikleri bir kez daha merak konusu oldu. İşte ayrıntılarıyla yerli ve milli otomobil Togg'un ayrıntıları.
Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz 2020'de gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.
Test pisti tamamlandı
Togg ocak ayında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yerini aldı. Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti. Nisan ayında Gemlik tesisinde ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak, yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.